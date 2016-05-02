瑞士经济：需解决自身问题，不应依赖央行和欧洲经济好转--央行总裁

欧元债市：英退疑虑支撑公债买气，但欧洲央行会议令涨幅受限
路透伦敦1月17日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二从两周低点反弹，此前英国表示，退欧条款将经议会投票。市场焦点转向本周欧洲央行会议，这可能提供有关官员之间立场分歧情况线索。
乔丹说，自2015年1月瑞士央行取消欧元兑瑞郎下限，导致瑞郎大涨以来，瑞郎兑欧元 和美元 均有所走软，但瑞郎仍被“严重高估”。
他并称，然而瑞士央行采取负利率和汇市干预双管齐下的办法，帮助稳定了价格并支持了经济活动。
“瑞士央行将继续充分利用其货币自主权所提供的腾挪空间，对未来所面临的挑战做出注重实效的回应，”乔丹说。
但他警告称，全球经济界人士不应过于期待央行，自己不去解决问题。他说：“最终，单凭货币政策不能解决所有经济问题，尤其是结构性问题。”
他还说，在2009年金融和债务危机后，央行推出了非常规货币措施，央行此后继续发挥关键作用，但这并非没有风险。(完) (编译 王丽鑫/汪红英；审校 徐文焰/龚芳)
路透伦敦1月17日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二从两周低点反弹，此前英国表示，退欧条款将经议会投票。市场焦点转向本周欧洲央行会议，这可能提供有关官员之间立场分歧情况线索。
路透约翰内斯堡1月17日 - 南非兰特兑美元周二升至两个月最高水准，上涨最多2%，因商品市场前景改善，且美国经济政策前景的不确定性，对新兴市场货币有利。
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选