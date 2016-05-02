瑞士经济：需解决自身问题，不应依赖央行和欧洲经济好转--央行总裁

乔丹说，自2015年1月瑞士央行取消欧元兑瑞郎下限，导致瑞郎大涨以来，瑞郎兑欧元 和美元 均有所走软，但瑞郎仍被“严重高估”。

他并称，然而瑞士央行采取负利率和汇市干预双管齐下的办法，帮助稳定了价格并支持了经济活动。

“瑞士央行将继续充分利用其货币自主权所提供的腾挪空间，对未来所面临的挑战做出注重实效的回应，”乔丹说。

但他警告称，全球经济界人士不应过于期待央行，自己不去解决问题。他说：“最终，单凭货币政策不能解决所有经济问题，尤其是结构性问题。”