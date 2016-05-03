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亚洲 | 2016年 5月 4日 星期三 07:59 BJT

****主要国家经济指标预测--5月4日****

路透5月4日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 
      
    GMT时间   经济指标/活动                        公布时段     预估值      前值

    5月4日(三)
    0645 法国经常帐(亿欧元)                         3月           --       赤字39
           经季节调整贸易收支(亿欧元)               3月      逆差43.5    逆差51.8
    0745 意大利Markit/ADACI服务业PMI                4月          51.7        51.2
    0750 法国Markit服务业PMI                        4月          50.8        50.8
                   综合PMI                                       50.5        50.5
    0755 德国Markit服务业PMI                        4月          54.6        54.6
             Markit综合PMI                      4月终值          53.8        53.8
    0800 欧元区Markit服务业PMI                  4月终值          53.2        53.2
         欧元区Markit综合PMI             　     4月终值          53.0        53.0
    0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI                   4月          54.0        54.2
    0900 欧元区零售销售 (较前月)                    3月         -0.1%       +0.2%
                    (较上年同期)                                +2.5%       +2.4%
    1100 美国MBA抵押贷款市场指数                      前周        --        505.4
                抵押贷款再融资指数                                --       2067.7
    1215 美国ADP民间就业岗位变动(万个)                 4月  增加19.6       增加20
    1230 美国国际贸易收支(亿美元)                      3月   逆差415      逆差471
    1230 美国非农单位劳工成本                   第一季初值     +3.3%        +3.3%
                 生产率                                        -1.4%        -2.2%
    1230 加拿大贸易收支(亿加元)                       3月   逆差14.0     逆差19.1
               出口(亿加元)                                       --        436.8
               进口(亿加元)                                       --        455.8
    1345 美国Markit服务业采购经理人指数(PMI)       4月终值        --         52.1
                   综合PMI                                        --         51.7
    1400 美国工厂订单(较前月)                          3月     +0.6%        -1.7%
             扣除运输的工厂订单(较前月)                           --        -0.8%
             耐久财(耐用品)订单(较前月)          3月修正值        --        +0.8%
             扣除运输的耐久财订单(较前月)                         --        -0.2%
             扣除国防的耐久财订单(较前月)                         --        -1.0%
             扣除飞机的非国防资本财订单(较前月)                   --         持平
    1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数            4月       54.7         54.5
                              企业活动分项指数                  59.2         59.8
                              就业分项指数                        --         50.3
                              新订单分项指数                      --         56.7
                              投入物价分项指数                    --         49.1
    
    5月4-9日
    0700 英国Halifax房屋价格(较前月)                   4月        --        -0.4%
                       (较上年同期)        截至4月的三个月        --        +9.6%
    

    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                        公布时段      现值      预估值
    
    5月3日(二)
    0130 澳洲建筑许可                                 3月       +3.7%       -3.0%
             民间住宅建筑许可                                   +2.6%        -- 
    0145 中国财新制造业PMI                            4月       49.4        49.9
    0430 澳洲央行利率决定                             5月       1.75%       2.00%
    0545 瑞士消费者信心                            第二季        -15         --
    0830 英国Markit/CIPS制造业PMI                     4月       49.2        51.2
    0900 欧元区PPI(较前月)                            3月       +0.3%       +0.1%
                  (较上年同期)                                  -4.2%       -4.3%
    1345 美国供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数       4月       724.4         --
     --  美国汽车销量年率(万辆)                       4月       1,742       1,720
    2100 韩国外汇储备(亿美元)                         4月     3,724.8        --
    2245 新西兰HLFS失业率                          第一季        5.7%        5.5%
               就业增长(较前季)                                 +1.2%       +0.7%
               就业参与率                                       69.0%       68.6%
               劳工成本指数(较前季)                             +0.4%       +0.3%
                       (较上年同期)                             +1.8%       +1.6%
    2330 澳洲AIG服务业指数                            4月        49.7         --  

     (完)
    
      
      经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 白云/蔡美珍；审校 李春喜)

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