主要国家经济指标预测--5月4日****

达沃斯论坛：全球药企将投资5,000万美元，在贫困国家对抗癌症等痼疾
路透达沃斯1月18日 - 继二十年前开始在非洲采取应对艾滋病的行动后，全球制药商周三表示，未来三年将投资5,000万美元，用于在贫困国家对抗癌症和其他非传染性疾病。
路透5月4日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月4日(三) 0645 法国经常帐(亿欧元) 3月 -- 赤字39 经季节调整贸易收支(亿欧元) 3月 逆差43.5 逆差51.8 0745 意大利Markit/ADACI服务业PMI 4月 51.7 51.2 0750 法国Markit服务业PMI 4月 50.8 50.8 综合PMI 50.5 50.5 0755 德国Markit服务业PMI 4月 54.6 54.6 Markit综合PMI 4月终值 53.8 53.8 0800 欧元区Markit服务业PMI 4月终值 53.2 53.2 欧元区Markit综合PMI 4月终值 53.0 53.0 0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI 4月 54.0 54.2 0900 欧元区零售销售 (较前月) 3月 -0.1% +0.2% (较上年同期) +2.5% +2.4% 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 505.4 抵押贷款再融资指数 -- 2067.7 1215 美国ADP民间就业岗位变动(万个) 4月 增加19.6 增加20 1230 美国国际贸易收支(亿美元) 3月 逆差415 逆差471 1230 美国非农单位劳工成本 第一季初值 +3.3% +3.3% 生产率 -1.4% -2.2% 1230 加拿大贸易收支(亿加元) 3月 逆差14.0 逆差19.1 出口(亿加元) -- 436.8 进口(亿加元) -- 455.8 1345 美国Markit服务业采购经理人指数(PMI) 4月终值 -- 52.1 综合PMI -- 51.7 1400 美国工厂订单(较前月) 3月 +0.6% -1.7% 扣除运输的工厂订单(较前月) -- -0.8% 耐久财(耐用品)订单(较前月) 3月修正值 -- +0.8% 扣除运输的耐久财订单(较前月) -- -0.2% 扣除国防的耐久财订单(较前月) -- -1.0% 扣除飞机的非国防资本财订单(较前月) -- 持平 1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 4月 54.7 54.5 企业活动分项指数 59.2 59.8 就业分项指数 -- 50.3 新订单分项指数 -- 56.7 投入物价分项指数 -- 49.1 5月4-9日 0700 英国Halifax房屋价格(较前月) 4月 -- -0.4% (较上年同期) 截至4月的三个月 -- +9.6% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 5月3日(二) 0130 澳洲建筑许可 3月 +3.7% -3.0% 民间住宅建筑许可 +2.6% -- 0145 中国财新制造业PMI 4月 49.4 49.9 0430 澳洲央行利率决定 5月 1.75% 2.00% 0545 瑞士消费者信心 第二季 -15 -- 0830 英国Markit/CIPS制造业PMI 4月 49.2 51.2 0900 欧元区PPI(较前月) 3月 +0.3% +0.1% (较上年同期) -4.2% -4.3% 1345 美国供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数 4月 724.4 -- -- 美国汽车销量年率(万辆) 4月 1,742 1,720 2100 韩国外汇储备(亿美元) 4月 3,724.8 -- 2245 新西兰HLFS失业率 第一季 5.7% 5.5% 就业增长(较前季) +1.2% +0.7% 就业参与率 69.0% 68.6% 劳工成本指数(较前季) +0.4% +0.3% (较上年同期) +1.8% +1.6% 2330 澳洲AIG服务业指数 4月 49.7 -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 白云/蔡美珍；审校 李春喜)
路透达沃斯1月18日 - 继二十年前开始在非洲采取应对艾滋病的行动后，全球制药商周三表示，未来三年将投资5,000万美元，用于在贫困国家对抗癌症和其他非传染性疾病。
亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 113.34 112.62 -0.64 +3.29 117.07 坡元 1.4202 1.4154 -0.34 +2.03 1.4490 台币 31.519 31.603 +0.27 +2.41 32.279 韩元 1167.00 1174.50 +0.64 +3.49 1207.70 泰铢 35.29 35.30 +0.03 +1.45 35.80 菲律宾披索 49.78 49.83 +0.10 -0.12 49.72 印尼卢比 13325.00 13350.00 +0.19 +1.09 13470.
* 短率下滑，大银行态度松动调降利率 * 银行跨年拆款破0.40%，至0.38-0.39% * 短票利率持稳，有银行今起暂停买票 * 债券RP市场利率，短天下降长天上扬 记者 罗两莎 路透台北1月18日 - 台湾银行间短率周三下滑。资金调度人员表示，今天市场资金仍是相当宽松，且有部 分大型银行下调利率，对银行跨农历年拆款利率自0.38-0.40%往下调为0.38-0.39%，对票券商亦自0.42%调降 为0.40-0.41%。 他们指出，目前市场资金需求依旧不振，即使拉低利率效果亦有限，但后天(周五)八家大型金融机构即开 始提供民众春节换新钞服务，为支应农历年关所需资金，部分银行今天起停止供应拆款资金，预估接下来数日 资金可能不会像这几天浮滥。 〞今天没有什么生意，大家都没什么需求，我们有把利率有稍微往下调。〞一大型银行资调人员说。 另一大型银行资调人员则称，今天利率维持大致不变，整体资金情况变化不大，拆款市场亦显得〞很安静 〞。 票券商资调人员亦称，今天市场资金很多、钱