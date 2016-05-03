《全球重要经济事件一览表》--5月3日-5月10日

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5月3日(二)
美国比佛利山庄--美国财长杰克卢在梅肯研究院全球会议上发表演说(2015)。
美国阿米莉亚岛--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在该联储举办的金融市场会议上致开幕词(1225)。
美国阿米莉亚岛--克利夫兰联储总裁梅斯特在亚特兰大联储的金融市场会议中，介绍并主持一项小组讨论会，主题为“有别于传统的智慧：非常规货币政策对市场流动性会有何等影响？”(1430)。
美国杰克逊维尔--亚特兰大联储总裁洛克哈特出席杰克逊维尔世界事务委员会会议，将就经济前景与货币政策发表演说(2300)。
悉尼--澳洲央行利率会议(0430)。
洛杉矶--加拿大央行总裁波洛兹参加梅肯研究院举行的讨论会(1630)。
法兰克福--欧洲央行执委科尔在一次论坛上发言(0715)。
堪培拉--澳洲总理滕博尔和财长提交2016年联邦预算(0930)。
法兰克福--德国央行委员Andreas Dombret在亚洲开发银行年会上发言(0700)。
比勒陀利亚--南非央行公布2016年5月金融稳定报告(1600)。
坎帕拉--国际货币基金组织(IMF)公布非洲区域经济前景报告。
5月4日(三)
美国罗契斯特--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利主持召开市政会议(2230)。
法兰克福--欧洲央行管理委员会会议。没有公布利率决定的计划。
斯德哥尔摩--瑞典央行公布4月政策会议记录(0730)。
法兰克福--德国央行总裁魏德曼在在亚洲开发银行年会上发言(1015)。
哥本哈根--IMF就丹麦经济前景发表讲话，可能下调2016年增长预估。
5月5日(四)
美国斯坦福--达拉斯联储总裁柯普朗和亚特兰大联储总裁洛克哈特参加“国际货币政策及实务改革”讨论会(2315)。
圣塔芭芭拉--圣路易斯联储总裁布拉德就美国经济及货币政策发表演说(1550)。
法兰克福--欧洲央行公布月报(0800)。
渥太华--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在主题为“重新定义央行的金融稳定性职责”的会议上讲话(1315)。
墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策声明。
5月6日(五)
悉尼--澳洲央行公布货币政策季度声明(0130)。
渥太华--加拿大央行副总裁Lawrence Schembri出席一场讨论会(1500)。
慕尼黑--德国央行总裁魏德曼发表演说(0730)。
5月9日(一)
伦敦--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯就当前经济形势和货币政策发表演说(0910)。
伦敦--英国央行副总裁贝利在London City Week发表简短的主旨演说(0805)。
东京--日本央行公布3月政策会议记录(2350)。
明尼亚波利斯--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利在明尼苏达经济俱乐部发表演说(1700)。
布鲁塞尔--欧元区财长就希腊问题举行特别会议。
5月10日(二)
伦敦--英国央行副总裁贝利在欧洲复兴开发银行的会议上出席一场讨论会(1400)。
惠灵顿--新西兰央行公布金融稳定报告(2100)。
伦敦--第三届拉美欧洲投资者论坛(LAEIF)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 汪红英；审校 徐文焰)