港报社评：解决积金对冲，突破劳资僵局--星岛日报5月3日

五一劳动假期结束，打工仔纷纷收拾心情上班；不过，劳工团体游行提出的种种诉求，包括退休保障、标准工时、取消强制性公积金和遣散费及长期服务金的对冲安排，不会过了五一就偃旗息鼓。近月劳资双方僵持不下，经济又趋放缓，要成功为打工仔争取改善福利，更加需要耐性，先易后难，逐步推行，以免欲速不达。

标准工时对本港劳工市场带来的变化，远比最低工资深广，对雇主经营构成极大挑战，尤以中小型企业感到压力最大。劳资双方因此很难找到共识，更进展到劳方代表杯葛标准工时委员会的局面，恐怕难以得出实质结果。

全民退休保障方面，政府正谘询民意，专家学者顾问提出每人每月可以获三千元老年金的建议，符合劳工团体争取的目标；不过，政府对这个「不论贫富」皆获派钱的安排，甚有保留，不断质疑这个大增公帑开支的安排的可持续性，预计亦难以成事。

反而在全民三千元老年金以外的一些改善退休保障建议，有较大的空间让劳资双方谈出一个折衷方案，当中包括修订强积金对冲安排。

现时雇主结业、遣散或解雇员工，需要按照法例向员工支付遣散费或长期服务金，以何者较高为准。支付金额，可以在强积金雇主供款部分悉数扣除。政府当年推出这对冲安排，按照官员解释，是避免雇主双重付款。从政治层面看，这大大抵销了资方对实施强积金制度的阻力。

强积金实施十五年半以来，雇主供款部分已被对冲超过二百六十六亿元，占强积金总资产的百分之五，单是去年打工仔被对冲高达三十三亿元。而前年四万三千多个雇员受对冲安排影响，每人平均被「冲走」近七万元，有六成七人的强积金，雇主供款部分更百分百被「冲走」至一仙不剩。

对打工仔而言，这是一笔不菲的数目，劳工团体近年极力争取撤销这个对冲安排，雇主团体则大力反对。不过，近期出现一些折衷方案，如果劳资双方各让一步，加上政府参与，就有机会找到突破口，令打工仔不用无了期面对劳资僵持不下的局面，真正享受到改善福利的成果。

当中取态倾向劳方的扶贫委员会成员罗致光，就提出新增失业保险基金，取代遣散费和长服金，资金来源是把当年因为破产欠薪基金「水浸」而降低的商业登记证征费，「还原」至原有水平，加上政府补贴，员工就可以悉数领到强积金加失业保险金。

另一个方案则来自与资方关系较密切的积金局主席黄友嘉，建议保留强积金对冲长服金，但是取消遣散费对冲，改以政府注资的失业保险代替。

这两种安排，比一刀切取消对冲机制，较能减轻雇主的额外负担，如果劳资双方能够缩窄分歧，先易后难，寻求有限度共识，商讨劳工福利就不再是毫无结果的「口水战」，真正惠及打工仔。

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