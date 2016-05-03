港报社评：化解公关灾难，切忌文过饰非--信报5月3日

「坎坷过后有艇搭！」这是金句王艺人黎明的代表作之一，巧合地，黎明遇上了非常坎坷的公关灾难，第一场演唱会竟然要临时取消，引来全城哗然，不过危机很快转化成契机，结果真的是顺风顺水有艇搭。

有人说，黎明现象实在是化腐朽为神奇的公关教材，即使「关公再世」也要甘拜下风。此言甚是，黎明面对公众处理危机的手法，绝对值得所有公众人物好好借监，尤其是那些死不认错的官场中人。

黎明第一场演唱会突然取消的原因是所用的国产帐篷不符消防规定，食环署拒绝发牌。事前两小时才公布演唱会开不成，本来很容易犯众怒，特别是那些不远千里而来的海外歌迷，少不免会投诉主办单位及政府部门办事不当，让捧场客白走一趟，大失预算。然而，黎明迅速、频密而诚恳的应对扭转了败局，他即时拍摄短片上载社交网络，强调一切都是自己的责任，事件不是政府部门的问题，请大家不要误会。黎明第一时间站出来认错道歉，没有将责任推卸给拒绝发牌的食环署，而是勇于承担过失，并且答应让观众选择退票或者补场，予人有腰骨又有膊头的感觉。如此一来，公众接受了这位天王的解释，甚至有部分粉丝直竖拇指激赞曰：「有资格当特首！」

平心而论，黎明的公关手段并不是刁钻得出神入化，他只不过以一种有血有肉的正常人态度坦然应对而已。打从幼稚园年代开始，大家不是被教导为有错要认，而且要知耻近乎勇地说一声对不起吗？如今黎明道歉，责任一肩扛起，严格而言乃奉行基本的社交礼仪，为何彷佛令人觉得喜出望外眼前一亮？不妨这样理解，近年来其他公众人物委实太多文过饰非，做错了事（有时未必自己亲手）遭揭发后，不但矢口否认、狡辩，还要将批评者贬斥为别有用心的恶意中伤，千错万错永远不是自己的错，倨傲桀骜的嘴脸不可能产生良好观感。两相对照之下，黎明承认出了错及急谋补救方法的老实反应顿变得难能可贵，观众马上受落，甚至把这个本来不太瞩目的演唱会的人气骤然推高。

除了黎明，财政司司长曾俊华亦颇有化危为机的本事。过去好一段日子，曾俊华的民望长期处于低水平，每年发表的《财政预算案》都会惹来铺天盖地的批评，「守财奴」之类的贬意称谓挥之不去。可如今，曾俊华的民望不但逐渐爬升至三司之首的高水平，今年发表的《财政预算案》更加被形容为「史上最本土」，连平时对政府没有一句好说话的反对派龙头民主党，也表明会在立法会审议预算案中投下赞成票。

曾俊华仍然是曾俊华，预算案仍然是那一套量入为出的审慎理财哲学，而且他继续每年例牌计错数，为什么民望会由低迷变高企？当中的关键是身处位高权重的芸芸众官里头，曾俊华愈来愈像一位有血有肉的正常人，他会在预算案有感而发，认为旺角骚乱的暴力无法改变制度，亦不会令社会进步，同时透过苏芮的名曲《凭着爱》诉心声，抒发其热爱香港的本土情怀，尝试以「凭着爱，我信有出路」的歌词化解社会戾气。

跟黎明现象差不多，曾俊华现象一样没有刁钻得神乎其技的公关手段，不过在其他不太正常的官场怪现象衬托底下，这位财爷就显得较为亲切可爱。举例说，世界盃外围赛中国对香港，身为香港人，支持香港队本属理所当然的基本反应，却奈何，特区政府一众高官务求百分百政治正确，纷纷避重就轻，顾左右而言他，唯独是曾司长简简单单吐出一句「我撑香港队」，旋即赢取了民心。

关于黎明现象，尚有一点值得思考，在这位天王级艺人道歉之前，外界的矛头普遍是指向食环署，认为拒绝发牌的决定是矫枉过正不合情理，要不是黎明把责任揽上身，食环署恐怕又要受到千夫所指，百词莫辩。由此可见，政府部门形象低落，动辄得咎。官场中人若要一洗不受欢迎的形象，化解公关灾难，最基本的要求是做回一个有血有肉有是非观的正常人，切忌文过饰非，循环坎坷。

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