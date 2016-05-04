美国数据：3月小型企业贷款指数下降，经济增长前景削弱--PayNet

标题新闻：预计日本将无法达到2018财政年度的削减债务目标－日经
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路透5月4日 - 周三公布的数据显示，美国小企业贷款在3月下降，这削弱了经济成长趋强的前景。
3月汤森路透/PayNet小型企业贷款指数为降至135.3，低于2月上修后的138.9，这是该指数在过去九个月内第六次出现下滑。PayNet小企业贷款指数通常同未来一或两个季度的美国国内生产总值(GDP)增长相关联。
“人气并不乐观，”PayNet总裁Bill Phelan表示，并称PayNet追踪的18个领域中有11个都显现下滑趋势。他指出，小企业所有者不看好增长前景，不愿意为此大举支出。
小企业贷款是衡量经济增长的一个关键指标，因为小企业提供了很大比例的工作岗位。
PayNet另外公布的数据显示，拖欠超过30天的贷款比重在3月微升至1.48%，2月为1.47%。
PayNet向325家以上的美国主要贷款机构搜集实时贷款信息，包括贷款发放以及违约等。（完）
(编译 高琦 审校 张荻)
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