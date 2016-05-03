美洲金融：波多黎各政府开发银行债务违约，正在与债权人谈判

路透圣胡安/纽约5月2日 - 波多黎各的政府开发银行(Government Development Bank)表示，已与一些主要债权人达成临时重组协议；数小时之前其宣布将无力偿付4.22亿美元的债务。

该行在周日晚间发布的公告中称，这项框架协议是“关键的第一步”，需要美国联邦政府的重组法律程序和政府开发银行所有债权人的参与才能生效。

波多黎各已陷入最严重的财政危机，面临总共700亿美元债务，高达45%的贫困率，人口也日益萎缩。波多黎各总督Alejandro Garcia Padilla表示，7月1日将有一笔19亿美元的到期债务无法偿付。

波多黎各政府及其债权人表示，他们将继续谈判30天。债权人自称为Ad Hoc Group，持有政府开发银行近40亿美元债务中的约9.35亿美元债权。