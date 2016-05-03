美洲金融：波多黎各政府开发银行债务违约，正在与债权人谈判

中国债市动态：现券和期货略涨，人民币走强提振市场但资金趋紧限制暖势
路透北京1月18日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率略有下降，国债期货冲高回落。交易员表示，人民币汇率走强，且外围市场美债表现强势，提振期货和现券；但临近春节，央行公开市场大举净投放仍未改资金紧势，市场情绪依然谨慎。
路透圣胡安/纽约5月2日 - 波多黎各的政府开发银行(Government Development Bank)表示，已与一些主要债权人达成临时重组协议；数小时之前其宣布将无力偿付4.22亿美元的债务。
该行在周日晚间发布的公告中称，这项框架协议是“关键的第一步”，需要美国联邦政府的重组法律程序和政府开发银行所有债权人的参与才能生效。
波多黎各已陷入最严重的财政危机，面临总共700亿美元债务，高达45%的贫困率，人口也日益萎缩。波多黎各总督Alejandro Garcia Padilla表示，7月1日将有一笔19亿美元的到期债务无法偿付。
波多黎各政府及其债权人表示，他们将继续谈判30天。债权人自称为Ad Hoc Group，持有政府开发银行近40亿美元债务中的约9.35亿美元债权。
这些债权人在周一的公告中表示，他们在这期间不会诉诸法律行动，但并不排除小投资者提起诉讼。(完) (编译 王颖；审校 高琦)
路透北京1月18日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率略有下降，国债期货冲高回落。交易员表示，人民币汇率走强，且外围市场美债表现强势，提振期货和现券；但临近春节，央行公开市场大举净投放仍未改资金紧势，市场情绪依然谨慎。
尽管欧洲央行振兴经济的举措发挥效用的时间慢于预期，但11月对欧元区企业的借贷增速却是全球金融危机以来最快，家庭借贷亦创下数年高位，表明信贷正在向实质经济前进。
韩国综合股价指数(KOSPI) 微跌至2,071.64点。 近盘中时分，外资小幅卖超韩股。 LG电子 涨2.5%，韩国电力(KEPCO) 跌1.1%。 下跌个股和上涨个股分别为418支和342支。 三年期公债3月期货跌0.04点至109.64。 0205GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,166.0 1,174.5 日圆/韩元 10.3123/04 10.2959 韩国公债期货 * 109.60 109.64 韩国综合股价指数 2,071.64 2,071.87 ---------------------------------------------------