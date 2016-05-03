中国债市动态：营改增利空消除刺激国开债走暖，利率互换随资金利率回落

路透上海5月3日 - 中国银行间债市周二现券情绪向好，财政部扩大金融同业往来利息营改增免税范围，打消市场此前对持有政策性金融债税收成本增加的担忧，国开债收益率有所下行；质押式回购亦受益于上述营改增细则，五一小长假后资金利率回落明显，带动利率互换(IRS)跌逾10个bp。

上海一银行交易员称，“（10年国开债）160210最低的时候下了六七个点，上周3.41%，最低到过3.35、3.36，现在3.365%，(下行)幅度不算太大；一级国开债也招得一般。”

华北一银行交易员亦表示，早盘现券收益率跌幅整体有限，以另一只10年期国开债活跃券150218为例，最新收益率反而较节前有所上行。

中国国家开发银行上午招标一年、三年、五年和七年期固息债，中标利率/收益率分别为2.55%、2.9945%、3.2471%和3.5034%，对应投标倍数2.17倍、2.65倍、2.02倍和3.19倍。

中国财政部、税务总局4月29日通知明确，质押式买入返售金融商品、持有政策性金融债券属于金融同业往来利息收入，将不在增值税征收范围内。中金公司认为，前期营改增由于对回购、金融债新增增值税，使得资金利率有所上行、短端尤其是短端金融债收益率明显上行，随着免税范围扩大将明显修复。同时，前期金融债收益率明显上行后近期回调，而持有政策性金融债券的免征有助于进一步鼓舞市场情绪。

上述上海一银行交易员补充到，短期市场情绪将受益于营改增补丁利好，但更长期来看，对供给压力和基本面回升的担忧还未打消。最新出炉的PMI数据对债市影响较中性，官方PMI虽下跌0.1个百分点，但仍在50以上，难以撼动经济企稳的预期。

中国基建投资加快和房地产市场回暖惠及制造业，4月官方制造业PMI连续第二个月处 于扩张区间，不过自上月高点回落且不及市场预期，预示中国经济尽管春节后进入回暖通道，下行压力仍不容忽视。 财新中国4月制造业PMI亦小幅回落至49.4，表明工业复苏基础依然疲弱，经济还在筑底过程中。

剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 在3.3680%/3.3625%，上日尾盘为3.43%/3.42%。