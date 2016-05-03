中国货币市场：资金宽松主要利率均有回落，营改增政策落定市场担忧缓解

路透北京5月3日 - 中国银行间市场周二资金面保持宽松，财政部最后一刻对营改增政 策作出细化，令市场担忧随之化解，市场供给充足；交易员称，短期内流动性前景有所明朗 ，加之央行维稳姿态下，资金面应恢复偏松格局。 上海一银行交易员称，七天期资金利率开盘自上周的2.33%左右回到2.25%，“（营改增 政策出台后）立马下了，因为回购又不征税了，利率又回来了。” 北京一券商交易员亦表示，“今天资金还可以，今天（质押式）供给还不错，这两天钱 多...逆回购净回笼因为之前放的太多了，这也没什么异常，短期内流动性目前没啥担心的 。” 不过他亦提到，营改增的影响还是有的，因为买断式回购没有包括在免税范围内，其开 盘利率也上了一些，供给有所减少。 在5月起全面实施营改增前，中国财政部、税务总局发布通知明确，质押式买入返售金 融商品、持有政策性金融债券属于金融同业往来利息收入，将不在增值税征收范围内。 不过该通知内容并未涵盖买断式回购业务。 买断式回购指债券持有人（正回购方）将债券卖给债券购买方（逆回购方）的同时，交 易双方约定在未来某一日期，正回购方再以约定价格从逆回购方买回相等数量同种债券的交 易行为。 相比质押式回购，买断式市场占比非常小。据路透统计，以上周五为例，质押式回购当 天成交额接近1.5万亿元人民币，而当日买断式回购成交还不到800亿元。 华东一银行交易员称，买断式回购交易主要集中在券商，“银行类机构都很少会主动要 求做这个的，（对整个市场）影响没那么大。” 中国央行公开市场今日进行1,000亿元人民币七天期逆回购操作；据此计算，今日净回 笼2,200亿元。据路透统计，本周共有5,800亿元逆回购到期，期限均为七天，其中今日到期 1,400亿元，另外周一到期1,800亿元，因五一假期顺延到今日。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:53 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 1.9813 2.0590 -7.77 七天 2.2966 2.4042 -10.76 14天 2.7619 2.8221 -6.02 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.1800 0.6250 +155.50 七天 2.1500 1.0000 +115.00 14天 2.3300 1.7600 +57.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.0000 2.0700 -7.00 七天 2.3700 2.5000 -13.00 14天 2.8200 2.8200 +0.00 Shibor 其中:隔夜 2.0033 2.0490 -4.57 七天 2.3400 2.3860 -4.60 三个月 2.9044 2.9080 -0.36 (完) (发稿 侯向明；; 审校 杨淑祯)