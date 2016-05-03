《中国新债预测》一和10年国债利率预测均值2.29%和2.89%，接近二级

* 招标品种：财政部一年/10年固息国债

* 期限及招标金额：一年：280亿元；10年：350亿元

* 招标时间: 周三(4日)10:35-11:35

* 受访人数: 8位(银行、券商)

* 预测区间：2.23%-2.35%；2.85%-2.95%

* 预测均值: 2.29%；2.89%(按各家机构预测值平均)

路透上海5月3日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年两期国债。路透调查显示，财政部对金融债等营改增细则利好利率债，但国债受益有限；加之此前10年国债受大型机构控盘较多，市场对明日定位存在分歧。综合判断，预计中标利率接近二级可能性较大，预测均值分别为2.29%和2.89%。

上海一券商交易员表示，营改增相关细则落实后，今日金融债表现稍好，而国债整体变动有限。另外，10年国债前期被大型机构控盘较多，虽然收益率可能偏低，但若需求没有大变化，只能参照现有二级水平定位。

中债国债到期收益率曲线 显示，一年和10年期最新收益率为2.3070%和2.8913%。

财政部和税务总局最新明确，质押式买入返售金融商品、持有政策性金融债券属于金融同业往来利息收入，将不在增值税征收范围内。中金公司称，持有政策性金融债券的免征有助于进一步鼓舞市场情绪。

明日招标两期债为财政部今年第11期和第10期国债，具体招标时间均为5月4日上午10:35-11:35，均采用混合式招标方式，标的为利率，全部为竞争性招标，且均进行甲类成员追加投标。

两期国债自5月5日开始计息，招标结束至5月5日进行分销，5月9日起上市交易。一年期发行手续费为承销面值的0.05%，10年期为承销面值的0.1%。