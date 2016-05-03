更正-中国汇市：人民币早盘随中间价放量上升，但短期料仍难脱离波动区间

(更正：内文首段“逾三个半月新高”有误，应为“四个半月新高”。)
* 人民币早盘放量上升，中间价续升至四个半月新高
* 节后市场购汇需求仍不少
* 人民币兑美元市场价和中间价依旧偏离明显
* 美元指数偏弱继续大幅拉低人民币汇率指数
* 短期市场价料难脱离6.45-6.50元波动区间
路透上海5月3日 - 人民币兑美元即期 周二早盘放量走升，中间价小升至四个半月新高。交易员称，虽见市场价上行，但市场购汇需求仍不小，短期料难脱离6.45-6.50元区间波动；市场价偏离中间价较大应是短期情况，随着外汇市场逐渐稳定，两者价差料逐渐收窄。
他们并指出，人民币汇率指数和人民币兑美元中间价两者之间难以统一，就意味着在美元下跌时，人民币汇率指数必然下跌，反之人民币兑美元中间价必须大幅上升，显然人民币兑美元大幅上升并不符合中国的实际需要，短期人民币汇率指数料持续偏弱，而此举亦有利于中国出口条件的改善。
“我们都迷茫了，现在都不知道跟谁好，市场价应该还没跳出区间吧，人民币指数应该是继续贬值的。”一股份行交易员称。
路透计算的周二CFETS人民币汇率指数大幅下跌至96.54的记录新低，这也是该指数首次跌破97关口，主因人民币兑欧元、日圆大幅下跌，人民币兑美元中间价小升幅度明显难以抵消。另外SDR篮子的人民币指数周二亦大跌0.70%只96.35，刷新纪录低点。
另有交易员指出，外管局虽然放宽了结售汇头寸下限，但银行依旧会根据实际的情况考虑是否增加持有美元头寸。
中国国家外汇管理局周五称，外管局将进一步扩大银行持有的结售汇头寸下限、允许中资非金融企业借用的外债资金，允许A类的企业贸易外汇收入暂不进入出口收入待核查账户等多项措施，积极扩大资金流入，增加外汇供给。
北京时间11:48，人民币兑美元 即期报6.4738元，上日收报6.4855元，夜盘终报6.4791元。今日人民币兑美元中间价 报6.4565元，上日中间价为6.4589元。人民币兑美元即期成交额 为108.16亿美元，上日半日为90亿美元。
全球汇市方面，美元兑日圆周二触及18个月新低，日圆在节日清淡交投中上涨；澳元在澳洲央行公布利率决定之前持坚。日本金融市场周二至周四因公共假日休市。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.6475元, 上日尾盘为6.6488元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.4818元, 上一交易日尾盘报6.4805元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.4739；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）
(发稿 张金栋; 审校 吴云凌)