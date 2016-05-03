更正-中国汇市：人民币早盘随中间价放量上升，但短期料仍难脱离波动区间

(更正：内文首段“逾三个半月新高”有误，应为“四个半月新高”。)

* 人民币早盘放量上升，中间价续升至四个半月新高

* 节后市场购汇需求仍不少

* 人民币兑美元市场价和中间价依旧偏离明显

* 美元指数偏弱继续大幅拉低人民币汇率指数

* 短期市场价料难脱离6.45-6.50元波动区间

路透上海5月3日 - 人民币兑美元即期 周二早盘放量走升，中间价小升至四个半月新高。交易员称，虽见市场价上行，但市场购汇需求仍不小，短期料难脱离6.45-6.50元区间波动；市场价偏离中间价较大应是短期情况，随着外汇市场逐渐稳定，两者价差料逐渐收窄。

他们并指出，人民币汇率指数和人民币兑美元中间价两者之间难以统一，就意味着在美元下跌时，人民币汇率指数必然下跌，反之人民币兑美元中间价必须大幅上升，显然人民币兑美元大幅上升并不符合中国的实际需要，短期人民币汇率指数料持续偏弱，而此举亦有利于中国出口条件的改善。

“我们都迷茫了，现在都不知道跟谁好，市场价应该还没跳出区间吧，人民币指数应该是继续贬值的。”一股份行交易员称。

路透计算的周二CFETS人民币汇率指数大幅下跌至96.54的记录新低，这也是该指数首次跌破97关口，主因人民币兑欧元、日圆大幅下跌，人民币兑美元中间价小升幅度明显难以抵消。另外SDR篮子的人民币指数周二亦大跌0.70%只96.35，刷新纪录低点。

另有交易员指出，外管局虽然放宽了结售汇头寸下限，但银行依旧会根据实际的情况考虑是否增加持有美元头寸。

中国国家外汇管理局周五称，外管局将进一步扩大银行持有的结售汇头寸下限、允许中资非金融企业借用的外债资金，允许A类的企业贸易外汇收入暂不进入出口收入待核查账户等多项措施，积极扩大资金流入，增加外汇供给。

北京时间11:48，人民币兑美元 即期报6.4738元，上日收报6.4855元，夜盘终报6.4791元。今日人民币兑美元中间价 报6.4565元，上日中间价为6.4589元。人民币兑美元即期成交额 为108.16亿美元，上日半日为90亿美元。

全球汇市方面，美元兑日圆周二触及18个月新低，日圆在节日清淡交投中上涨；澳元在澳洲央行公布利率决定之前持坚。日本金融市场周二至周四因公共假日休市。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.6475元, 上日尾盘为6.6488元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.4818元, 上一交易日尾盘报6.4805元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.4739；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。