欧洲经济指标预测--5月4日-5月11日****

达沃斯论坛：全球药企将投资5,000万美元，在贫困国家对抗癌症等痼疾
路透达沃斯1月18日 - 继二十年前开始在非洲采取应对艾滋病的行动后，全球制药商周三表示，未来三年将投资5,000万美元，用于在贫困国家对抗癌症和其他非传染性疾病。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月2日当周 5月4-9日 0700 英国Halifax房屋价格(较前月) 4月 -0.4% +2.6% (较上年同期) 截至4月的三个月 +9.6% +10.1% 5月4日(三) 0645 法国经常帐(亿欧元) 3月 -- 赤字39 经季节调整贸易收支(亿欧元) 3月 逆差43.5 逆差51.8 0745 意大利Markit/ADACI服务业PMI 4月 51.7 51.2 0750 法国Markit服务业PMI 4月 50.8 50.8 综合PMI 50.5 50.5 0755 德国Markit服务业PMI 4月 54.6 54.6 Markit综合PMI 4月终值 53.8 53.8 0800 欧元区Markit服务业PMI 4月终值 53.2 53.2 欧元区Markit综合PMI 4月终值 53.0 53.0 0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI 4月 54.0 54.2 0900 欧元区零售销售 (较前月) 3月 -0.1% +0.2% (较上年同期) +2.5% +2.4% 5月5日(四) 0830 英国Markit/CIPS服务业PMI 4月 53.5 53.7 5月6日(五) 暂无重要经济数据公布。 5月9日当周 5月9日(一) 0600 德国工业订单(较前月) 3月 -- -1.2% 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 -- +0.3% (较上年同期) -- -0.9% 0830 欧元区Sentix投资者信心指数 5月 -- 5.7 2301 英国BRC同店零售销售(较上年同期) 4月 -- -0.7% 5月10日(二) 0545 瑞士未经季节调整失业率 4月 -- 3.6% 经季节调整失业率 -- 3.5% 0600 德国工业生产(较前月) 3月 -- -0.5% 0600 德国经季节调整后出口(较前月) 3月 -- +1.3% 经季节调整后进口(较前月) -- +0.4% 经季节调整后贸易收支(亿欧元) -- 顺差198 0645 法国预算收支(亿欧元) 截至3月底 -- 赤字255.8 0645 法国工业生产(较前月) 3月 -- -1.0% 0830 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 3月 -- 逆差33.57 全球商品贸易收支(亿英镑) -- 逆差119.6 5月11日(三) 0830 英国工业生产(较前月) 3月 -- -0.3% (较上年同期) -- -0.5% 制造业产出(较前月) -- -1.1% (较上年同期) -- -1.8% (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结
路透达沃斯1月18日 - 继二十年前开始在非洲采取应对艾滋病的行动后，全球制药商周三表示，未来三年将投资5,000万美元，用于在贫困国家对抗癌症和其他非传染性疾病。
亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 113.34 112.62 -0.64 +3.29 117.07 坡元 1.4202 1.4154 -0.34 +2.03 1.4490 台币 31.519 31.603 +0.27 +2.41 32.279 韩元 1167.00 1174.50 +0.64 +3.49 1207.70 泰铢 35.29 35.30 +0.03 +1.45 35.80 菲律宾披索 49.78 49.83 +0.10 -0.12 49.72 印尼卢比 13325.00 13350.00 +0.19 +1.09 13470.
* 短率下滑，大银行态度松动调降利率 * 银行跨年拆款破0.40%，至0.38-0.39% * 短票利率持稳，有银行今起暂停买票 * 债券RP市场利率，短天下降长天上扬 记者 罗两莎 路透台北1月18日 - 台湾银行间短率周三下滑。资金调度人员表示，今天市场资金仍是相当宽松，且有部 分大型银行下调利率，对银行跨农历年拆款利率自0.38-0.40%往下调为0.38-0.39%，对票券商亦自0.42%调降 为0.40-0.41%。 他们指出，目前市场资金需求依旧不振，即使拉低利率效果亦有限，但后天(周五)八家大型金融机构即开 始提供民众春节换新钞服务，为支应农历年关所需资金，部分银行今天起停止供应拆款资金，预估接下来数日 资金可能不会像这几天浮滥。 〞今天没有什么生意，大家都没什么需求，我们有把利率有稍微往下调。〞一大型银行资调人员说。 另一大型银行资调人员则称，今天利率维持大致不变，整体资金情况变化不大，拆款市场亦显得〞很安静 〞。 票券商资调人员亦称，今天市场资金很多、钱