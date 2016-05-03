更新版 1-台湾货币市场：大金主恢复供应资金，拆款、短票及RP利率全面走低

* 大型银行恢复供应资金，拆款利率回落

* 市场资金充沛，短票利率明显走跌

* 投信涌入巨额申购款，RP利率下滑 (更新拆款及央行定存单发行细节)

记者 罗两莎

路透台北5月3日 - 台湾银行间拆款利率周二回落。资金调度人士表示，今天市场资金〞紧〞报终告解除，随着资金转趋宽松，让大家都松了一口气，利率亦明显回落。

一位中型银行资调人员称，为避免今天一早就缺钱烦恼，周五即四处打电话备妥今天所需资金，加上市场大型金主均恢复拆款，亦使整体市场资金转趋宽松，不用再打电话到处找钱，还有不少银行主动把钱送上门来。

〞今天就松啦，我们有开拆款啦，只是没有什么人有需求，只有一家银行来找我。〞一位大型银行资调人员说。

一外银资调人员亦称，今天市场钱变多了，但还是有些银行有小小的缺口，但很快就平了，〞反正过了月底大家就开心啦。〞

利率方面，今天一周以上拆款利率明显回落，最高在0.30%，较周五的0.35%为低。两周拆款最高利率更是回到〞2字头〞。

本地时间17:59 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.205 32.281 台湾加权股价指数<.TWII 8,294.12 8,377.90 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.201% 0.205% 利率

--隔夜拆款利率区间 0.200-0.240% 0.200-0.250%

--一周拆款利率区间 0.200-0.300% 0.210-0.350%

--两周拆款利率区间 0.260% 0.270-0.360%

**短票利率下跌**

短票方面，票券商交易员说，今天市场最大特色是〞钱多多〞，主因是两大金主都有提供资金，且因周五已预先匡好，缺口很快就平了。

〞今天大金主票(买票)、拆(拆款)都有开门，利率已经下来了，现在烦恼的是多钱，反正不是饿死就是被撑死。〞一位大型票券商交易员说。

今日大型票券商与银行间承作跨月30天期自保短票利率主要成交在0.30%；上日则在0.335-0.34%。

台湾央行周二共发行73亿台币定存单，较今日存单到期金额1,346亿，定存单发行余额减少1,273亿台币。

本周到期央行定存单金额共8,734.50亿台币，余日分别为：周三3,217亿、周四2,932.5亿及周五1,239亿。

集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率为0.337%，区间在0.28-0.36%；前日则在0.32%，区间在0.28-0.40%；成交量为64.58亿台币，前日93.5亿。

拆款中心资料 显示，周二超额准备为1,233亿台币，累积超额准备为1兆413亿台币、加计前期1%的超额准备为1兆2,649亿台币。

今天有凯基商业银行发行1.06亿美元债，年限为30年；另周四(5日)Morgan Stanley将发行30年期美元计价债券，金额为3亿美元。

**RP市场利率下滑**

债券附买回(RP)市场方面，票券商交易员指出，今天市场资金明显转趋宽松，尤其是投信公司，因有大量申购款进帐，但因股市表现欠佳，资金暂未投入股市而停泊在货币市场，致利率明显下滑。

〞今天钱好多，我们又要买游泳圈，基金申购款超多的，但钱都不进股市。〞一位大型票券商交易员说。

一大型证券商交易员亦称，今天投信公司基金申购款非常多，月底资金〞紧〞报已解除，公债RP利率随之滑落，公司债RP利率则维持不变。

今日证券商与金融机构承作的短天期公债RP主要成交在0.30-0.31%，上日则在0.32-0.33%；短天期及一个月天期公司债附买回利率则持平在上日水准，主要成交在0.39%。