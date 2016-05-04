台湾货币市场：5月4日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北5月4日 - 台湾货币市场周三和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行定存单到期共3,217.00亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 --央行发行364天期定存单，金额1,600亿台币。 ---------------------------------------------------------------------- (本提存期) **宽松因素： --央行存单到期 4兆5,491.3亿台币 05/05 2,932.50 05/06 1,239.00 05/09 5,202.30 05/10 1,904.00 05/11 4,840.50 05/12 1,631.20 05/13 5,674.00 05/16 2,859.00 05/17 5,346.50 05/18 1,479.50 05/19 1,774.50 05/20 130.00 05/23 54.00 05/24 4,404.30 05/25 1,986.00 05/26 2,297.00 05/27 1,505.00 05/30 3.00 05/31 116.00 06/01 46.00 06/02 32.00 06/03 35.00 --公债还本付息共56.3125亿台币 05/08 90甲4期公债付息 13.875亿台币 05/13 94甲5期公债付息 6.75亿台币 05/15 104甲8期公债付息 7.125亿台币 05/24 101乙2期公债付息 3.75亿台币 05/26 100乙1期公债付息 5.25亿台币 05/27 93甲6期公债付息 13.5625亿台币 05/28 103甲8期公债付息 6亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --5/5: 财政部发行105/4增额发行公债，天期10年期，金额300亿台币。 --5/12: 央行发行两年期定存单，金额300亿台币。 --5/20 :财政部发行105/7期公债，天期30年期，金额预计300亿台币。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 --月底营所税和综所税款缴库。 (完) (记者 罗两莎 ；审校 詹静宜)