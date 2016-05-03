《路透晚报》--5月3日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国数据：4月财新制造业PMI小幅回落至49.4，经济仍在筑底中

财新中国4月制造业PMI小幅回落，表明工业复苏基础依然疲弱，经济还在筑底过程中。对经济企稳的可持续性还需观察，二季度增速可能进一步放缓。财新/Markit联合公布，中国4月制造业采购经理人指数(PMI)小幅下降至49.4，但依然是过去10个月来次高水准。上月该指数环比大涨1.7至49.7，创2015年2月以来最高水准。

--投行观点：4月中小企业信心指数上升，预计人民币波动增大--渣打调查

渣打最新发布的报告显示，4月渣打中国中小企业信心指数持续上升，显示出近期实体经济正在复苏，二季度中小企业经营或将持续改善。预计政府在进一步放松信贷时或将更为谨慎；而包括降低税费在内的财政政策措施或将更加有力地执行。

--中国环保：河北违规上马项目问题突出，部分区域环境急剧恶化--环保部

中国环保部网站刊登的中央环境保护督察组周三向河北省反馈情况显示，由于历史原因、重化产业集中和发展方式粗放，河北省环境问题依然十分突出，违法违规上马项目问题突出，散煤污染治理工作推进缓慢，部分区域环境质量急剧恶化。

--全球贸易：奥巴马称中国牵头一项地区贸易谈判，增强TPP紧迫性--报载

美国总统奥巴马表示，中国牵头的地区贸易协议谈判表明，迫切需要美国国会批准跨太平洋伙伴关系协定(TPP)。奥巴马一直力争在他1月20日离开白宫前完成TPP协议的有关工作，但他需要克服来自民主党和共和党的强烈反贸易情绪。

【金融】

--《焦点》中国债市花样风险或引草木皆兵，银行忧虑腹背遭殃

中国近期各类信用事件成为金融市场乃至社会的焦点。除了传统的国企信仰被打破，风险事件也是各有“不幸”，花样翻新。看似点状的事件却增加了市场的恐慌和对政策的过度猜疑，而涉事的企业以及监管部门的处置手段更令债券市场蒙上暗尘。

--中国金融：银监会规范信贷资产收益权转让业务，压缩出表和套利空间

为提高监管指标真实度以防控风险，中国银监会日前发文规范银行信贷资产收益权转让业务。业务人士指出，在透明化监管思路下，此举将压缩银行信贷资产出表和监管套利的空间，影响银行短期收益，但将改善风险预期从而利好银行股估值。

--亚投行与亚行宣布联合融资项目

亚投行与亚行宣布联合融资项目--一条位于巴基斯坦境内、64公里长的高速公路项目。此项连接旁遮普省的绍尔果德与哈内瓦尔的高速公路项目，是在德国法兰克福举行的亚行年会期间宣布的。

【固定收益】

--中国债市动态：营改增利空消除刺激国开债走暖，利率互换随资金利率回落

中国银行间债市现券情绪向好，财政部扩大金融同业往来利息营改增免税范围，打消市场此前对持有政策性金融债税收成本增加的担忧，国开债收益率有所下行；质押式回购亦受益于上述营改增细则，五一小长假后资金利率回落明显，带动利率互换(IRS)跌逾10个bp。

--中国货币市场：资金宽松主要利率均有回落，营改增政策落定市场担忧缓解

中国银行间市场资金面保持宽松，财政部最后一刻对营改增政策作出细化，令市场担忧随之化解，市场供给充足；交易员称，短期内流动性前景有所明朗，加之央行维稳姿态下，资金面应恢复偏松格局。

--中国信用债：需求遇冷4月短融、中票等取消发行1,543.3亿元

受频繁违约事件影响，中国信用债发行遇冷。据路透不完全统计，4月份共有超过150家发行人，累计1,543.3亿元人民币的短融、短融、中票及企业债等取消发行。

--中国公开市场：今日进行1,000亿元七天逆回购，单日净回笼2,200亿元

业内人士透露，中国央行公开市场今日将进行1,000亿元人民币七天期逆回购操作；据此计算，今日净回笼2,200亿元。

--新债招标：中国国开行七年增发债收益率3.5034%--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行上午招标的七年期增发债，中标收益率3.5034%，投标倍数3.19倍。

--中国新债：广东省定向发行361亿元专项地方债，利率较下限上浮15%

中国广东省财政厅上周五(4月29日)稍晚公告，除一般地方债外，当日采用定向承销方式还发行了总额361亿元人民币的专项地方债，期限包括五年、七年和10年三种，利率分别为3.16%、3.45%和3.35%，各期限利率较下限上浮15%。

--中国信用债：中邮器材集团取消提前兑付两期债券议案

中国信用债市场最近变数颇多。4月下旬曾拟提前兑付两期债券的中国邮电器材集团与民生银行共同公告称，经与投资者、主承销商沟通，决定终止债券提前兑付（赎回）事宜。

【外汇】

--中国外汇：央行3月末银行外汇远期空头头寸与2月持平，首次披露SDR计值数据

中国央行最新更新的外币资产预定短期流出净数据显示，截至3月末央行共持有外币对本币远期合约和期货合约空头头寸289亿美元，与2月持平，但多头头寸小幅减少，央行还根据国际货币基金组织(IMF)要求，首次披露按SDR计价的头寸额。

--中国汇市：CFETS人民币汇率指数周二跌破97关口，示弱一篮子货币利出口

路透测算的中国CFETS人民币汇率指数首次跌破97关口报96.54，因人民币兑欧元、日圆大幅当天大跌1.39%和1.59%，而当天人民币兑美元中间价不过升0.04%，难以抵消前两种货币带来的跌幅。

--离岸人民币：香港2月末人民币存款环比大减5.8%，属CNH下跌滞后反应

香港2月末人民币存款单月环比大跌5.8%，濒临八千亿元关口，跌幅为五个月来最大。中银香港发展规划部高级经济研究员应坚预计，存款下降趋势会逐渐见底。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收涨1.8%创一个月最大单日涨幅，管理层表态提振市场信心

中国股市沪综指收涨1.8%。分析师指出，节前管理层对股市的正面表态提振市场信心，同时4月PMI数据显示经济仍在扩张区间，今日大盘出现反弹，成交量有所放大，酒类板块领涨大盘。

--路透专访：中国民营炼厂大举进口原油难再续，因面临港口饱和瓶颈

中国最大民营炼油企业--山东东明石化贸易和营销副总裁张留成表示，物流瓶颈及不断膨胀的原油库存很快会迫使中国民营炼厂停下进口的脚步，有可能会威胁到近期油价的反弹。

--中国企业：铁路总公司首季亏损同比扩大至87亿元，去年全年盈利近7亿

中国铁路总公司日前公布，2016年一季度实现收入合计2,008.53亿元人民币，税后利润为亏损87.27亿元，亏损幅度较上年同期的64.61亿元扩大。

--企业并购：中国国家电网欲收购巴西电力传输资产，但交易恐耗时较长

中国国家电网一位高管表示，该公司收购西班牙阿本戈集团(Abengoa SA)在巴西国内的电力传输线路，所需时间可能比预期更长，因一些资产的性质不同，使谈判变得复杂。

--企业并购：中资财团撤回对澳洲S. Kidman的竞标，计划重新投标

据参与竞标的一家合作伙伴透露，湖南大康牧业牵头的中资财团撤回以3.71亿澳元(2.8亿美元)收购澳洲S. Kidman & Co的竞标，计划发出新的要约。S. Kidman是澳洲知名畜牧企业。 （完） (整理 黄凯; 审校 杨淑祯)