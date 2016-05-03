台湾股市：收跌1%破半年线至逾两个月新低，苹果概念股全面续挫

路透台北5月3日 - 台湾股市周二收挫1%至逾两个月新低，为连四日收跌。分析师表示，美国苹果 已连跌八日，拖累苹果概念股全面续挫、台积电 创2月中旬以来盘中新低，预期外资调节卖压仍待消化，终场指数跌破半年线并失守8,300点大关。

台湾加权股价指数 收跌1%至8,294.12点，此前收盘低位为2月24日的8,282.86点；今日成交初值 为782.27亿台币，上交易日修正后为795.43亿。

日盛投顾协理钟国忠表示，由于5月报税恐影响市场买盘，及上市柜公司首季财报公布截止日(5月16日)等变数在即，短线台股料续在低档整理；但就技术线型分析，预计最快后天月线及季线可能出现死亡交叉，此讯号浮现通常大盘会出现跌深反弹。

〞外资3、4月买盘套牢、调节卖压仍大，但下半周有机会出现技术性反弹。〞他说，预估跌深反弹幅度不大，至8,400-8,450点间恐面临另一波卖压。

他并称，大盘从波段高位8,743点一路往下修正已逾450点，外资此前买超台股现货部位都套牢，而外资在台指期净多单部位虽几经减码但仍有3.68万口，预计外资对大盘指数操作倾向“高出低接”，后续仍须观察外资动向。

不过，富兰克林华美投信表示，受到欧美日市场的负面因素干扰，市场预期台股企业财报数据恐不如预期，提前引发外资操作由多转空，加上前几周台股涨势已先行表态，在先前高档解套的压力下，估计短线上可能不会出现大幅反弹机会，现阶段布局应采取谨慎态度。