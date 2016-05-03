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亚洲 | 2016年 5月 3日 星期二 15:40 BJT

台湾债市：10年增额债殖利率微收跌，缺乏消息面刺激窄幅波动

* 10年105/4R期殖利率微收跌

* 消息面清淡，成交疏落

* 明日105/4R区间暂看0.840-0.870%

路透台北5月3日 - 台湾10年期增额公债105/4R 发行前交易殖利率周二收盘微跌。交易人士表示，市场缺乏消息面刺激，台债成交冷清，殖利率窄幅波动。

他们认为，目前殖利率水位已低，追价有限；而各国货币政策仍在持续宽松，台湾央行货币政策还在持平到偏向宽松的轨道中，因此殖利率即使向上幅度也很有限。在下行、上行都受限的情况下，市场依旧方向不明，成交意愿低落。

〞连澳洲都降息了，台湾不是持平就是降息，往下降还有一些可能性，〞一位大型证券商交易员说。

澳洲央行周二调降指标利率至纪录低位1.75%，为一年来首次降息，央行企图抑制澳元升势，并保护澳洲经济抵御通缩威胁。

交易员指出，近一个月以来台债都处于窄幅波动，交易目的很难赚钱，也使交易商进场意愿甚低；反倒在盘面波动很小之下，养券还有一些空间。

〞所以可能还要继续睡眠状态一段时间。〞另外一位证券商交易员称。

美国公债收益率周一上涨，因股市攀升，降低避险公债的买需，投资者密切关注周五将出炉的4月就业报告 。

交易员预估，明日105/4R发行前交易殖利率区间暂看在0.840-0.870%。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 10 105/4R -0.20 0.8540% 0.8525-0.8570% 50.5

浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选

浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 104/11 没有成交 20 105/6 没有成交 10 105/4R 0.8540%

5 105/5 没有成交

3 105/1 没有成交

2 105/3 没有成交 (完) (记者 高洁如；; 审校 张喜良)

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