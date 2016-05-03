台湾债市：10年增额债殖利率微收跌，缺乏消息面刺激窄幅波动

* 10年105/4R期殖利率微收跌
* 消息面清淡，成交疏落
* 明日105/4R区间暂看0.840-0.870%
路透台北5月3日 - 台湾10年期增额公债105/4R 发行前交易殖利率周二收盘微跌。交易人士表示，市场缺乏消息面刺激，台债成交冷清，殖利率窄幅波动。
他们认为，目前殖利率水位已低，追价有限；而各国货币政策仍在持续宽松，台湾央行货币政策还在持平到偏向宽松的轨道中，因此殖利率即使向上幅度也很有限。在下行、上行都受限的情况下，市场依旧方向不明，成交意愿低落。
〞连澳洲都降息了，台湾不是持平就是降息，往下降还有一些可能性，〞一位大型证券商交易员说。
澳洲央行周二调降指标利率至纪录低位1.75%，为一年来首次降息，央行企图抑制澳元升势，并保护澳洲经济抵御通缩威胁。
交易员指出，近一个月以来台债都处于窄幅波动，交易目的很难赚钱，也使交易商进场意愿甚低；反倒在盘面波动很小之下，养券还有一些空间。
〞所以可能还要继续睡眠状态一段时间。〞另外一位证券商交易员称。
美国公债收益率周一上涨，因股市攀升，降低避险公债的买需，投资者密切关注周五将出炉的4月就业报告 。
交易员预估，明日105/4R发行前交易殖利率区间暂看在0.840-0.870%。
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年 期别 (基点) (亿台币)
期
10 105/4R -0.20 0.8540% 0.8525-0.8570% 50.5
浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
浏览《台湾重要政经日程》，请点选
30 104/11 没有成交
20 105/6 没有成交
10 105/4R 0.8540%
5 105/5 没有成交
3 105/1 没有成交
2 105/3 没有成交
(完)
(记者 高洁如；; 审校 张喜良)