台湾债市：10年增额债殖利率微收跌，缺乏消息面刺激窄幅波动

他们认为，目前殖利率水位已低，追价有限；而各国货币政策仍在持续宽松，台湾央行货币政策还在持平到偏向宽松的轨道中，因此殖利率即使向上幅度也很有限。在下行、上行都受限的情况下，市场依旧方向不明，成交意愿低落。