欧元债市：葡萄牙10年期公债收益率触及一个月低点，因评级暂时无虞

中国债市动态：现券和期货略涨，人民币走强提振市场但资金趋紧限制暖势
路透北京1月18日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率略有下降，国债期货冲高回落。交易员表示，人民币汇率走强，且外围市场美债表现强势，提振期货和现券；但临近春节，央行公开市场大举净投放仍未改资金紧势，市场情绪依然谨慎。
葡萄牙10年期公债收益率下降6个基点至一个月低位，报2.92%，延续周一的收益率跌势。
Jacq并表示，葡萄牙公债收益率下降反映市场对评级展望的忧虑减轻，而非葡萄牙公债前景出现“结构性”改变。
多数其他欧元区债券收益率下降1-2个基点，德国10年期收益率 仍守在0.3%下方，而与此同时欧元兑美元则升至2015年8月以来最高水准。
德国商业银行策略师Rainer Guntermann说，德债市场被两股对抗势力相互拉扯--一方面是欧元走强，一方面则是乐观的美国经济数据。
“上周触及了0.3%，那个水准挺吸引人的，被视为是可重新买入德债的水准。”他说。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 艾茂林/张若琪 审校 李爽/张明钧)
路透北京1月18日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率略有下降，国债期货冲高回落。交易员表示，人民币汇率走强，且外围市场美债表现强势，提振期货和现券；但临近春节，央行公开市场大举净投放仍未改资金紧势，市场情绪依然谨慎。
尽管欧洲央行振兴经济的举措发挥效用的时间慢于预期，但11月对欧元区企业的借贷增速却是全球金融危机以来最快，家庭借贷亦创下数年高位，表明信贷正在向实质经济前进。
韩国综合股价指数(KOSPI) 微跌至2,071.64点。 近盘中时分，外资小幅卖超韩股。 LG电子 涨2.5%，韩国电力(KEPCO) 跌1.1%。 下跌个股和上涨个股分别为418支和342支。 三年期公债3月期货跌0.04点至109.64。 0205GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,166.0 1,174.5 日圆/韩元 10.3123/04 10.2959 韩国公债期货 * 109.60 109.64 韩国综合股价指数 2,071.64 2,071.87 ---------------------------------------------------