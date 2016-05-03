欧元债市：葡萄牙10年期公债收益率触及一个月低点，因评级暂时无虞

葡萄牙10年期公债收益率下降6个基点至一个月低位，报2.92%，延续周一的收益率跌势。

Jacq并表示，葡萄牙公债收益率下降反映市场对评级展望的忧虑减轻，而非葡萄牙公债前景出现“结构性”改变。

多数其他欧元区债券收益率下降1-2个基点，德国10年期收益率 仍守在0.3%下方，而与此同时欧元兑美元则升至2015年8月以来最高水准。

德国商业银行策略师Rainer Guntermann说，德债市场被两股对抗势力相互拉扯--一方面是欧元走强，一方面则是乐观的美国经济数据。

“上周触及了0.3%，那个水准挺吸引人的，被视为是可重新买入德债的水准。”他说。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美国现货公债 欧元区公债市场

日本公债市场 英国公债市场

台湾债市 中国债市

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价