更新版 1-中国汇市：人民币收升中间价创四个半月新高，短期料难脱离波动区间

* 人民币收升，中间价创四个半月新高

* 节后市场购汇需求仍不少

* 人民币市场价和中间价依旧偏离明显

* 美指偏弱继续大幅拉低人民币汇率指数

* 短期汇价料难脱离6.45-6.50元波动区间 (新增评论和收盘报价)

路透上海/北京5月3日 - 人民币兑美元即期 周二收升，中间价创四个半月新高。交易员称，美元指数走低致中间价高开给了市场购汇窗口，虽为月初购汇仍大为增加；但即期汇价与中间价偏离较大，因市场认为人民币并无继续升值基础，短期料难脱离6.45-6.50元区间波动。

他们并指出，人民币汇率指数和人民币兑美元中间价两者之间难以统一，就意味着在美元下跌时，人民币汇率指数必然下跌，反之人民币兑美元中间价必须大幅上升。显然人民币兑美元大幅上升并不符合中国实际需要，短期人民币汇率指数料持续偏弱，这也有利于中国出口条件的改善。

“我们都迷茫了，现在都不知道跟谁好，市场价应该还没跳出区间吧，人民币指数应该是继续贬值的。”一股份行交易员称。

另有股份行交易员称，汇价与中间价偏离主要因为购汇偏多而未见大行干预，继续升值有阻力。

路透计算的周二CFETS人民币汇率指数大幅下跌至96.54的记录新低，这也是该指数首次跌破97关口，主因人民币兑欧元、日圆大幅下跌，人民币兑美元中间价小升幅度明显难以抵消。另外SDR篮子的人民币指数周二亦大跌0.70%至96.35，刷新纪录低点。

另有交易员指出，外管局虽然放宽了结售汇头寸下限，但银行依旧会根据实际的情况考虑是否增加持有美元头寸。

中国国家外汇管理局上周五称，外管局将进一步扩大银行持有的结售汇头寸下限、允许中资非金融企业借用的外债资金，允许A类的企业贸易外汇收入暂不进入出口收入待核查账户等多项措施，积极扩大资金流入，增加外汇供给。

渣打最新发布的报告显示，4月预期人民币贬值和升值的受访中小企业数量均出现小幅上升。这一结果表明经历近期汇率市场相对平稳后，目前中小企业预计未来人民币汇率波动将增大，但对人民币汇率走势尚无清晰的预期。

全球汇市方面，日圆周二在不安的市况下全面上涨，在澳洲央行降息后，日圆兑澳元跳升至两个月高点，兑美元则创下18个月新高。

以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.4743 6.4855 0.17% 中间价 6.4565 6.4589 0.04% 成交额 210.38亿美元 198.33亿美元 日内波动幅度(pips) 79 日高6.4706 日低6.4785 今年以来升贬幅度 0.33% 2005年汇改以来升贬幅度 27.88% 一年期美元/人民币掉期 +672

离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.4843 6.4805 一年期NDF<CNY1YNDFO 6.6485 6.6488 R=>

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.4727；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。