重温稿-《中国新债预测》一和10年国债利率预测均值2.29%和2.89%，接近二级

达沃斯论坛：全球药企将投资5,000万美元，在贫困国家对抗癌症等痼疾
路透达沃斯1月18日 - 继二十年前开始在非洲采取应对艾滋病的行动后，全球制药商周三表示，未来三年将投资5,000万美元，用于在贫困国家对抗癌症和其他非传染性疾病。
* 招标品种：财政部一年/10年固息国债
* 期限及招标金额：一年：280亿元；10年：350亿元
* 招标时间: 周三(4日)10:35-11:35
* 受访人数: 8位(银行、券商)
* 预测区间：2.23%-2.35%；2.85%-2.95%
* 预测均值: 2.29%；2.89%(按各家机构预测值平均)
路透上海5月3日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年两期国债。路透调查显示，财政部对金融债等营改增细则利好利率债，但国债受益有限；加之此前10年国债受大型机构控盘较多，市场对明日定位存在分歧。综合判断，预计中标利率接近二级可能性较大，预测均值分别为2.29%和2.89%。
上海一券商交易员表示，营改增相关细则落实后，今日金融债表现稍好，而国债整体变动有限。另外，10年国债前期被大型机构控盘较多，虽然收益率可能偏低，但若需求没有大变化，只能参照现有二级水平定位。
中债国债到期收益率曲线 显示，一年和10年期最新收益率为2.3070%和2.8913%。
财政部和税务总局最新明确，质押式买入返售金融商品、持有政策性金融债券属于金融同业往来利息收入，将不在增值税征收范围内。中金公司称，持有政策性金融债券的免征有助于进一步鼓舞市场情绪。
明日招标两期债为财政部今年第11期和第10期国债，具体招标时间均为5月4日上午10:35-11:35，均采用混合式招标方式，标的为利率，全部为竞争性招标，且均进行甲类成员追加投标。
两期国债自5月5日开始计息，招标结束至5月5日进行分销，5月9日起上市交易。一年期发行手续费为承销面值的0.05%，10年期为承销面值的0.1%。
投标标位限定方面，一年期国债投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为50个、15个和25个标位；10年期国债投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为100个、20个和35个标位。(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
路透达沃斯1月18日 - 继二十年前开始在非洲采取应对艾滋病的行动后，全球制药商周三表示，未来三年将投资5,000万美元，用于在贫困国家对抗癌症和其他非传染性疾病。
亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 113.34 112.62 -0.64 +3.29 117.07 坡元 1.4202 1.4154 -0.34 +2.03 1.4490 台币 31.519 31.603 +0.27 +2.41 32.279 韩元 1167.00 1174.50 +0.64 +3.49 1207.70 泰铢 35.29 35.30 +0.03 +1.45 35.80 菲律宾披索 49.78 49.83 +0.10 -0.12 49.72 印尼卢比 13325.00 13350.00 +0.19 +1.09 13470.
* 短率下滑，大银行态度松动调降利率 * 银行跨年拆款破0.40%，至0.38-0.39% * 短票利率持稳，有银行今起暂停买票 * 债券RP市场利率，短天下降长天上扬 记者 罗两莎 路透台北1月18日 - 台湾银行间短率周三下滑。资金调度人员表示，今天市场资金仍是相当宽松，且有部 分大型银行下调利率，对银行跨农历年拆款利率自0.38-0.40%往下调为0.38-0.39%，对票券商亦自0.42%调降 为0.40-0.41%。 他们指出，目前市场资金需求依旧不振，即使拉低利率效果亦有限，但后天(周五)八家大型金融机构即开 始提供民众春节换新钞服务，为支应农历年关所需资金，部分银行今天起停止供应拆款资金，预估接下来数日 资金可能不会像这几天浮滥。 〞今天没有什么生意，大家都没什么需求，我们有把利率有稍微往下调。〞一大型银行资调人员说。 另一大型银行资调人员则称，今天利率维持大致不变，整体资金情况变化不大，拆款市场亦显得〞很安静 〞。 票券商资调人员亦称，今天市场资金很多、钱