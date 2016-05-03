台湾汇市：台币收升创近九个月新高，随着非美货币转强抵销台股收挫影响

* 台币收升创近九个月收盘新高 * 非美货币转强抵销台股收挫影响 * 外资午后转趋卖汇令台币趋升 * 明日实质区间先看32.100-32.250 路透台北5月3日 - 台币兑美元 周二收升创近九个月新高，扭转早盘区间偏跌走势。交易员表示 ，随着非美货币转强抵销台股续挫影响，且午后外资也转趋卖汇带动台币一度升破32.170；后续密切关注外资 动向。 他们指出，尽管台股周二再收挫1%失守8,300点，且外资已连三日卖超台股逾250亿台币，但外资今日买卖 汇双向交易皆有、暂看不出有明显汇出态势，而近期出口商陆续调节日圆、欧元等外币，也助于后续台币区间 偏升，若外资未明显转向汇出，短线台币或有机会趋升挑战32.150进而再战32.100。 今日台币收扬探向近九个月收盘新高，前高为2015年8月11日的32.080。 〞外资卖超台股那么多，但没有看到走钱。〞一位外商银行交易人士说。 另位公营行库交易员认为，由于台股大盘已拉回至8,300点附近整理，这里约莫是外资前波进场点，部分 外资早已陆续获利了结汇出，但也有外资觉得台股修正已深、逢低重新布局，近期外资看法较显分歧，尚未出 现明确交投方向，短线料台币暂维持32.200上下盘整格局。 至于美国财政部根据国会通过的2016年贸易法案新程序，将中国、日本、韩国、台湾和德国列入新的经济 政策观察名单。其中台湾更被点名是“持续性净购入美元的干预”，且净买入相对GDP占比达2.4%，但台湾央 行表示这是美国财政部单方的自行估计。 对此交易员认为，这是个老议题，未对市场造成影响。 也有位公股银行交易员为央行抱屈说，“美国自己实行量化宽松(QE)才是操控国际汇价的元凶，老大(指 台湾央行)已经很久没干预收盘价了。”另位民营银行交易员则预料近期央行在汇市的操作会转趋安静，暂时 减少市场干预。 台币兑美元今日主要交易区间在32.169-32.245，上日在32.168-32.274，预估明日台币的区间在32.100-3 2.250。 台湾股市周二收跌1%至8,294.12点，逾两个月新低。台湾证券交易所资料显示，外资及陆资在台股卖超12 6.26亿台币，连三个交易日卖超共计251.72亿台币；上交易日修正后为卖超60.62亿台币。 多数新兴亚洲货币周二上涨，因日圆兑美元触及18个月新高。不过澳洲央行降息，令人预期在全球增长不 济的情况下，可能有更多亚洲国家降息，这导致新兴亚币削减涨幅。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点转为价平附近小幅折价； 目前一个月美元/台币远汇 报32.195/32.215，上日收在32.226。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公 32.205 32.281 32.169-32.245 32.200 7.31 8.23 司 元太外汇经纪公 32.203 32.280 32.170-32.245 32.190 3.06 4.53 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.010/0.000 0.000/0.010 美元/台币六个月期 0.000/0.015 0.005/0.025 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 詹静宜；; 审校 杨淑祯)