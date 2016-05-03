香港个股：汉能薄膜发电称终止与新华联控股的股权认购协议

路透香港5月3日 - 停牌近一年的汉能薄膜发电集团有限公司 周二公告，与新华联控股有限公司去年2月的股权认购协议因未达成先决条件已即时失效，认购协议终止。

刊登在港交所的公告称，汉能薄膜与新华联控股于去年2月26日签署股权认购协议，新华联控股将认购15亿该公司股本中每股面值0.0025港元的新股，每股认购价为3.64港元。

同时期，双方达成认购协议的先决条件协议，即山东新华联新能源科技向汉能薄膜全资子公司福建铂阳与订立600MW BIPV（光伏建筑一体化）生产线设备销售合同及服务合同，并要求在今年4月30日或之前就销售合同累计付款达全部设备总价款的80%。

公告称，因上述先决条件未达成，故汉能薄膜于5月1日向新华联控股发出通知函，通知有关认购协议即时失效，并称双方均不需承担违约责任，且任何一方不能就认购协议向对方索偿，而销售及服务合同将维持全面有效。

此前该公司已公告，上述股权认购协议最终完成时间由2015年10月31日延后至2016年4月30日，但并没有透露相关原因。

年报显示，汉能薄膜去年营收28.14亿港元，较2014年跌约70.7%；毛利减少至13.73亿港元，较上年跌约75.1%。此外，公司全年亏损122.33亿港元，其中包括高达79.15亿港元的商誉减值、7.70亿港元的物业减值及9.70亿港元的无形资产减值，三项累计数额高达96.55亿港元。

在中国从事光伏组建制造及太阳能电站的汉能薄膜发电于去年5月20日早盘急挫47%后突然停牌，至今尚未恢复交易。其后香港证监会称，已就汉能薄膜发电的事务进行调查，且仍在继续。 （完）

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