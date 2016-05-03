马来西亚期市：棕榈油期货跌逾2%并触及近两个月低点，出口需求欠佳

路透吉隆坡5月3日 - 马来西亚棕榈油期货周二跌至近两个月低点，受棕榈油出口需求不振打压。

7月棕榈油合约 收低2.1%至每吨2,539马币(林吉特)，为连续第四个交易日下跌。盘中一度触及2,537马币，为3月9日以来低位。

成交量为51,744口。2015年日均成交量为44,600口。

船货验证机构Intertek Testing Services和Societe Generale de Surveillance周二的数据显示，4月棕榈油出口较3月减少了5-7%，对主要买家欧洲、中国和印度的出口量均降。

“出口依然欠佳，产量没有问题，我们相信(4月产量)接近两位数增幅。”吉隆坡一棕榈油交易商说。

“5月出口可能较好，因(指标)价格下跌，或徘徊在这个月当前水准。”

4月马来西亚棕榈油产量料随季节性趋势上升，高于3月的120万吨。这将致使库存水准上升，可能压低指标棕榈油价格。(完)

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