纽约期市：期棉大跌超过2%，因获利了结

路透5月3日 - 期棉周二下跌超过2%，录得逾六周来最大单日跌幅，因美元上涨，引发棉花市场出现获利了结。

之前买入玉米、大豆和棉花的基金现在意识到，他们要锁定部份获利然后撤出这些市场，因没有基本面因素支持近期的上行趋势，FCStone Merchant Services,LLC的销售部董事Jim Lambert表示。

他补充说，市场还消化中国开始拍卖国储棉的消息。中国周二以每磅约84美分的价格出售了3万吨国储棉。

中国发改委和财政部在上月联合发布公告称，中国从今年起逐步有序消化国家储备棉库存，将储备规模调整至合理水平。公告称，今年将从5月份开始轮出，具体轮出时间为5月3日至8月31日的国家法定工作日；轮出总量不超过200万吨。原则上每日挂牌销售数量不超过3万吨，优先安排进口棉轮出。

ICE-7月期棉 收低1.31美分，或2.04%，报每磅63.06美分，盘中交易区间为62.16-64.65美分。

期货市场总成交量增加17,507口，至36,838口。数据显示，前一交易日未平仓合约增加2,094口，至194,427口。

美元指数 上升0.36%。汤森路透核心商品CRB指数 回落1.47%。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)