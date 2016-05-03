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市场报道 | 2016年 5月 4日 星期三 05:36 BJT

加拿大股市：下跌，因金融股和资源股走低

路透多伦多5月3日 - 加拿大主要股指周二跌至两周低位，因商品价格下跌重压能源股和材料股，且金融股下挫，此前Canadian Western Bank 增加坏账拨备。

多伦多证交所S&P/TSX指数 收低157.95点，或1.14%，报13,707.68点，盘中触及4月18日来最低13,599.93点。

10大类股中有八种收低，仅医疗保健股和公共事业股上涨。材料股下挫2%

Canadian Western Bank股价大跌6.9%，此前该行对油企坏账增加拨备。

加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia)下挫2.7%。加拿大皇家银行 跌1.9%。整体金融股大跌1.5%。(完) 　　

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