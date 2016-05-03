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亚洲 | 2016年 5月 4日 星期三 06:45 BJT

****澳新经济指标预测--5月4日-5月11日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程：   

    GMT时间  经济指标/活动                        公布时段    预估值      前值    
    
    5月2日当周
    
    5月3-4日
    2330 澳洲AIG服务业指数                         4月         --       49.5
    
    5月5日(四)
    0100 澳洲HIA新屋销售(较前月)                   3月         --       -5.3%    
    0130 澳洲零售销售(较前月)                      3月       +0.3%       持平
    0130 澳洲零售贸易                           第一季       +0.7%      +0.6%
    0130 澳洲商品和服务贸易收支(亿澳元)            3月      逆差29  逆差34.10
             商品和服务进口                                    --        持平
             商品和服务出口                                    --       -1.0%
    
    5月5-6日
    2330 澳洲AIG建筑业指数                         4月         --        45.2
    
    5月6日(五)
    暂无重要经济数据公布。
    
    5月9日当周  
    
    5月9日(一)
    0130 澳洲ANZ报纸招聘广告                      4月         --      -11.4%
                网路招聘广告                                  --       +0.4%
    2245 新西兰电子卡零售销售(较前月)             4月         --       +0.1%
                      (较上年同期)                            --       +6.2%
    
    5月10日(二)   
    暂无重要经济数据公布。
    
    5月11日(三)
    0130 澳洲房屋融资                             3月          --      +1.5%
             投资性房屋融资                                    --      +4.1%    
    2230 新西兰制造业表现指数(PMI)                4月          --       54.7
    2245 新西兰食品价格指数                       4月          --      +0.5%
    (完)  
    
  
   
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大             日本与韩国         
    欧洲                     澳洲与新西兰       
    中国                       台湾               
 
 已公布经济指标一览
    美国                     日本               
    欧洲                     韩国               
    中国                       香港               
    澳洲                    台湾               

 (编译 王丽鑫；审校 龚芳)

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