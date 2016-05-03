《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月3日

达沃斯论坛：全球药企将投资5,000万美元，在贫困国家对抗癌症等痼疾
路透达沃斯1月18日 - 继二十年前开始在非洲采取应对艾滋病的行动后，全球制药商周三表示，未来三年将投资5,000万美元，用于在贫困国家对抗癌症和其他非传染性疾病。
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路透达沃斯1月18日 - 继二十年前开始在非洲采取应对艾滋病的行动后，全球制药商周三表示，未来三年将投资5,000万美元，用于在贫困国家对抗癌症和其他非传染性疾病。
亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 113.34 112.62 -0.64 +3.29 117.07 坡元 1.4202 1.4154 -0.34 +2.03 1.4490 台币 31.519 31.603 +0.27 +2.41 32.279 韩元 1167.00 1174.50 +0.64 +3.49 1207.70 泰铢 35.29 35.30 +0.03 +1.45 35.80 菲律宾披索 49.78 49.83 +0.10 -0.12 49.72 印尼卢比 13325.00 13350.00 +0.19 +1.09 13470.
* 短率下滑，大银行态度松动调降利率 * 银行跨年拆款破0.40%，至0.38-0.39% * 短票利率持稳，有银行今起暂停买票 * 债券RP市场利率，短天下降长天上扬 记者 罗两莎 路透台北1月18日 - 台湾银行间短率周三下滑。资金调度人员表示，今天市场资金仍是相当宽松，且有部 分大型银行下调利率，对银行跨农历年拆款利率自0.38-0.40%往下调为0.38-0.39%，对票券商亦自0.42%调降 为0.40-0.41%。 他们指出，目前市场资金需求依旧不振，即使拉低利率效果亦有限，但后天(周五)八家大型金融机构即开 始提供民众春节换新钞服务，为支应农历年关所需资金，部分银行今天起停止供应拆款资金，预估接下来数日 资金可能不会像这几天浮滥。 〞今天没有什么生意，大家都没什么需求，我们有把利率有稍微往下调。〞一大型银行资调人员说。 另一大型银行资调人员则称，今天利率维持大致不变，整体资金情况变化不大，拆款市场亦显得〞很安静 〞。 票券商资调人员亦称，今天市场资金很多、钱