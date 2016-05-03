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亚洲 | 2016年 5月 4日 星期三 06:15 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月3日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          75.91    -0.70    -0.91   1650782
    京东                24.40    -0.89    -3.52  12706771
    新浪              49.86    +0.07    +0.14    771180
    搜狐              43.24    -1.11    -2.50    195974
    网易             137.70    -1.68    -1.21    884686
    百度             174.36    -4.55    -2.54   5482032
    
    台湾
    台湾积体电路       23.32    -0.37    -1.56   2397670
    联电                1.78    -0.07    -3.78    359442
    日月光              4.91    -0.04    -0.81    514619
    矽品精密           7.10    -0.14    -1.93    595417
    和信超媒体         2.53    +0.01    +0.54     17135
    友达                2.71    -0.07    -2.52    152733
    中华电信           34.38    +0.30    +0.88     69942
    台湾国际航电      42.28    -0.73    -1.70    880620
    
    香港
    中国移动           56.70    -0.75    -1.31    146022
    中国联通           11.48    -0.16    -1.37    144908
    中国电信           48.11    -1.28    -2.59      5851
    中芯国际            4.04    -0.09    -2.18     43171
    电讯盈科         6.68    -0.12    -1.75       122
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股业绩公布日程     中港台企业ADR报价一览表   
    股市新闻               美股盘中英文报导       
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 龚芳)

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