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市场报道 | 2016年 5月 4日 星期三 06:21 BJT

《美国重要政经日程》--5月4日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1100 - 农业部公布一周全球稻米价格

1230 - 商务部公布3月国际贸易收支

1230 - 劳工部公布第一季非农生产率和单位劳工成本初值

1230 - 财政部公布季度再融资数据

1300 - 财政部宣布三年期、10年期和30年期公债标售

1400 - 商务部公布3月工厂订单

1430 - 美国能源资料协会(EIA)公布一周石油库存及产出数据

-- - 美国铁路协会(AAR)公布一周主要铁路运量(完)

全球重要经济事件一览表

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 汪红英；审校 王丽鑫)

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