美国与加拿大经济指标预测--5月4日-5月11日****

达沃斯论坛：全球药企将投资5,000万美元，在贫困国家对抗癌症等痼疾
路透达沃斯1月18日 - 继二十年前开始在非洲采取应对艾滋病的行动后，全球制药商周三表示，未来三年将投资5,000万美元，用于在贫困国家对抗癌症和其他非传染性疾病。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月2日当周 5月4日(三) 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 505.4 抵押贷款再融资指数 -- 2067.7 1215 美国ADP民间就业岗位变动(万个) 4月增加19.6 增加20 1230 美国国际贸易收支(亿美元) 3月 逆差415 逆差471 1230 美国非农单位劳工成本 第一季初值 +3.3% +3.3% 生产率 -1.4% -2.2% 1230 加拿大贸易收支(亿加元) 3月 逆差14.0 逆差19.1 出口(亿加元) -- 436.8 进口(亿加元) -- 455.8 1345 美国Markit服务业采购经理人指数(PMI) 4月终值 -- 52.1 综合PMI -- 51.7 1400 美国工厂订单(较前月) 3月 +0.6% -1.7% 扣除运输的工厂订单(较前月) -- -0.8% 耐久财(耐用品)订单(较前月) 3月修正值 -- +0.8% 扣除运输的耐久财订单(较前月) -- -0.2% 扣除国防的耐久财订单(较前月) -- -1.0% 扣除飞机的非国防资本财订单(较前月) -- 持平 1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 4月 54.7 54.5 企业活动分项指数 59.2 59.8 就业分项指数 -- 50.3 新订单分项指数 -- 56.7 投入物价分项指数 -- 49.1 5月5日(四) 1130 美国Challenger企业计划裁员岗位(个) 4月 -- 48,207 1230 加拿大建筑许可(较前月) 3月 -5.0% +15.5% 5月6日(五) 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 4月30日当周 26 25.7 四周均值(万人) -- 25.6 续请失业金人数(万人) 4月23日当周 213.3 213.0 1230 美国非农就业岗位(万人) 4月 增加20.0 增加21.5 民间就业岗位(万人) 增加19.3 增加19.5 制造业就业岗位(万人) 减少0.5 减少2.9 政府部门就业岗位(万人) -- 增加2 失业率 5.0% 5.0% 平均时薪(较前月) +0.3% +0.3% 每周平均工时 34.5 34.4 劳动力就业参与率 -- 63.0% 1230 加拿大就业岗位变动(万人) 4月 持平 增加4.06 失业率 7.2% 7.1% 就业参与率 -- 65.9% 1400 加拿大IVEY采购经理人指数(PMI) 4月 -- 57.9 经季节调整PMI 52.5 50.1 1900 美国消费者信贷(亿美元) 3月 增加160 增加172.2 5月9日当周 5月9日(一) 1215 加拿大房屋开工年率(万户) 4月 -- 20.43 1400 美国就业趋势指数 4月 -- 127.5 5月10日(二) 1000 美国NFIB小企业信心指数 4月 -- 92.6 1400 美国JOLTS职位空缺数(万个) 3月 -- 544.5 1400 美国趸售(批发)库存(较前月) 3月 -0.1% -0.5% 趸售销售(较前月) -- -0.2% 5月11日(三) 1500 美国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 4月 -- 55.5 1500 加拿大汤森路透/益普索主要消费者信心指数 5月 -- 53.7 1800 美国联邦预算(亿美元) 4月 -- 赤字1,080 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 陈宗琦；审校 龚芳)
路透达沃斯1月18日 - 继二十年前开始在非洲采取应对艾滋病的行动后，全球制药商周三表示，未来三年将投资5,000万美元，用于在贫困国家对抗癌症和其他非传染性疾病。
亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 113.34 112.62 -0.64 +3.29 117.07 坡元 1.4202 1.4154 -0.34 +2.03 1.4490 台币 31.519 31.603 +0.27 +2.41 32.279 韩元 1167.00 1174.50 +0.64 +3.49 1207.70 泰铢 35.29 35.30 +0.03 +1.45 35.80 菲律宾披索 49.78 49.83 +0.10 -0.12 49.72 印尼卢比 13325.00 13350.00 +0.19 +1.09 13470.
* 短率下滑，大银行态度松动调降利率 * 银行跨年拆款破0.40%，至0.38-0.39% * 短票利率持稳，有银行今起暂停买票 * 债券RP市场利率，短天下降长天上扬 记者 罗两莎 路透台北1月18日 - 台湾银行间短率周三下滑。资金调度人员表示，今天市场资金仍是相当宽松，且有部 分大型银行下调利率，对银行跨农历年拆款利率自0.38-0.40%往下调为0.38-0.39%，对票券商亦自0.42%调降 为0.40-0.41%。 他们指出，目前市场资金需求依旧不振，即使拉低利率效果亦有限，但后天(周五)八家大型金融机构即开 始提供民众春节换新钞服务，为支应农历年关所需资金，部分银行今天起停止供应拆款资金，预估接下来数日 资金可能不会像这几天浮滥。 〞今天没有什么生意，大家都没什么需求，我们有把利率有稍微往下调。〞一大型银行资调人员说。 另一大型银行资调人员则称，今天利率维持大致不变，整体资金情况变化不大，拆款市场亦显得〞很安静 〞。 票券商资调人员亦称，今天市场资金很多、钱