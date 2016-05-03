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亚洲 | 2016年 5月 4日 星期三 07:53 BJT

金砖国家：5月3日股汇市收盘纵览

路透5月4日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月3日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘下跌1.73%，报821.09点。

中国股市：沪综指收涨1.8%创一个月最大单日涨幅，管理层表态提振市场信心

中国汇市：人民币收升中间价创四个半月新高，短期料难脱离波动区间

香港股市：恒指收低1.9%创近三个月最大跌幅，受经济成长担忧拖累

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘下跌2.43%，报52,260.187点。

巴西汇市：美联储官员讲话提升了今年加息的可能性，从而打压拉美货币下挫。巴西央行持续进行干预，加剧了雷亚尔的跌势。雷亚尔兑美元 收报3.5697/12，上日收报3.4885/00。

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南非股市：挫跌至三周低位，受累于中国公布疲弱数据引发对全球经济增长的担忧。指标Top-40指数 收盘下跌1.98%，报45,548.97点；大盘综合指数 收盘下跌1.97%，报51,912.11点。

南非汇市：兰特兑美元大跌超过2.5%，受新兴市场普遍跌势拖累

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印度股市：回吐稍早涨幅，连续第二日收低，追随该地区其他股市的低迷表现，因中国疲弱制造业数据令全球增长疑虑重燃。BSE指数 收盘下跌0.81%，报25,229.7点；NSE指数 收盘下跌0.75%，报7,747点。

印度汇市：卢比兑美元 收报66.415/66.425，上日收报66.44/66.45。

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俄罗斯股汇市：逢假期休市。MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌2.58%，报489.17点。(完) (编译 王兴亚；审校 徐文焰)

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