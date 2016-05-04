《中国重要政经日程》--5月5日-9月5日

=============================近期重要政经日程==========================

5月5日（周四）

*--农业部于5月5日（星期四）上午10时在农业部新闻办公室举行新闻发布会，农业部余欣荣副部长等向媒体介绍农业结构调整有关情况，并回答记者提问。

5月15日（周日）

--第九届中国国际钢铁大会在北京举行，至18日。由中国钢铁工业协会主办、中国贸促会冶金行业分会和冶金工业国际交流合作中心承办。

5月20日（周五）

--科博会2016中国金融论坛在北京召开，由科技部、中国贸促会、国家知识产权局、北京市政府共同举办，至21日。

5月30日（周一）

--商务部和北京市政府共同主办的第四届中国（北京）国际服务贸易交易会在北京国家会议中心召开，主题为“智造”中国服务。

7月9日（周六）

--G20贸易部长会议在上海举行，至10日。

9月4日（周日）

--2016年G20峰会在浙江杭州举行，至5日。

注: 1. *代表新增日程。