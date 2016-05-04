《中国重要政经日程》--5月5日-9月5日

金属期市：期铜下跌，因特朗普讲话和英国退欧引发市场担忧
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
=============================近期重要政经日程==========================
5月5日（周四）
*--农业部于5月5日（星期四）上午10时在农业部新闻办公室举行新闻发布会，农业部余欣荣副部长等向媒体介绍农业结构调整有关情况，并回答记者提问。
5月15日（周日）
--第九届中国国际钢铁大会在北京举行，至18日。由中国钢铁工业协会主办、中国贸促会冶金行业分会和冶金工业国际交流合作中心承办。
5月20日（周五）
--科博会2016中国金融论坛在北京召开，由科技部、中国贸促会、国家知识产权局、北京市政府共同举办，至21日。
5月30日（周一）
--商务部和北京市政府共同主办的第四届中国（北京）国际服务贸易交易会在北京国家会议中心召开，主题为“智造”中国服务。
7月9日（周六）
--G20贸易部长会议在上海举行，至10日。
9月4日（周日）
--2016年G20峰会在浙江杭州举行，至5日。
注: 1. *代表新增日程。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
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