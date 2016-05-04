《中国报摘》--中国证券报5月4日

* 头版头条:

--中国基金业协会数据显示，今年2月5日前已登记满12个月，且在5月1日前既未补提法律意见书也未申请备案首只私募基金产品的私募基金管理人共约2,000家，协会将按照相关要求予以注销。

* 其他:

--保监会有关部门负责人就“夸克联盟”等互助计划答记者问表示，这些互联网公司不具备保险经营资质或保险中介经营资质，互助计划也非保险产品，在财务稳定性和赔偿给付能力方面没有充分保证。

--据悉，多家拟IPO的新三板公司开始清理契约型私募基金、资产管理计划和信托计划等三类股东。

--证券投资基金业协会数据显示，截至3月末，基金管理公司管理公募基金规模7.77万亿元人民币，比去年底缩水7.39%。私募基金管理机构资产管理规模5.7万亿元，比去年底增加12.43%。

--发改委文件称，下一步将重点推进深化电力、天然气、医疗服务、交通运输等领域价格改革，进一步放开竞争性环节价格。