《中国报摘》--中国证券报5月4日

金属期市：期铜下跌，因特朗普讲话和英国退欧引发市场担忧
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
* 头版头条:
--中国基金业协会数据显示，今年2月5日前已登记满12个月，且在5月1日前既未补提法律意见书也未申请备案首只私募基金产品的私募基金管理人共约2,000家，协会将按照相关要求予以注销。
* 其他:
--保监会有关部门负责人就“夸克联盟”等互助计划答记者问表示，这些互联网公司不具备保险经营资质或保险中介经营资质，互助计划也非保险产品，在财务稳定性和赔偿给付能力方面没有充分保证。
--据悉，多家拟IPO的新三板公司开始清理契约型私募基金、资产管理计划和信托计划等三类股东。
--证券投资基金业协会数据显示，截至3月末，基金管理公司管理公募基金规模7.77万亿元人民币，比去年底缩水7.39%。私募基金管理机构资产管理规模5.7万亿元，比去年底增加12.43%。
--发改委文件称，下一步将重点推进深化电力、天然气、医疗服务、交通运输等领域价格改革，进一步放开竞争性环节价格。
--招商银行 一季度实现净利润183.50亿元，同比增长6.56%。报告期末不良贷款率1.81%，比年初上升0.13个百分点；不良贷款拨备覆盖率183.26%，比年初上升4.31个百分点；贷款拨备率3.32%，比年初上升0.32个百分点。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 李宏薇; 审校 曾祥进)
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路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
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