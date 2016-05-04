《全球主要国家债券发行预告》--5月4日-5月11日

金属期市：期铜下跌，因特朗普讲话和英国退欧引发市场担忧
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 5/4 德国 标售五年期联邦债券 5/4 法国 标售长期政府债券(OAT) 5/6 日本 加强流动性标售 5/9 法国 标售国库券(BTF) 5/10 日本 标售三个月期贴现国库券 5/10 日本 标售10年期公债 5/10 美国 发售三年期公债 5/11 美国 发售10年期公债 5/11 意大利 标售国库券 5/11 日本 标售六个月期贴现国库券 5/11 德国 标售两年期联邦债券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美国现货公债 欧元区公债市场 日本公债市场 英国公债市场 台湾债市 中国债市 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王兴亚；审校 王丽鑫)
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
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