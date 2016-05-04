《香港报摘》--经济日报5月4日

金属期市：期铜下跌，因特朗普讲话和英国退欧引发市场担忧
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
**头版头条**
--本报统计，本港14家发展商积存近8,600伙住宅单位尚未售出，创七年新高，其中五大发展商占逾4成，减价清货压力增。
**其他**
--澳博控股 公布，今年首季现金经营溢利（EBITDA）按年减少32.5%至8.38亿港元，按季则回升17%。
--星展（香港）今年首季盈利按年跌15%至12亿港元，因非利息收入去年同期基数较高，按季则升5%。
--瑞安房地产 宣布，向中信泰富出售两个位于武汉的商业项目以减债，暂定出售价合共为54.07亿港元，中信泰富未来有权购买两项目的地下停车位，涉资约1.84亿港元。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 曾祥进)
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
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