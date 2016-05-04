《香港报摘》--经济日报5月4日

**头版头条**

--本报统计，本港14家发展商积存近8,600伙住宅单位尚未售出，创七年新高，其中五大发展商占逾4成，减价清货压力增。

**其他**

--澳博控股 公布，今年首季现金经营溢利（EBITDA）按年减少32.5%至8.38亿港元，按季则回升17%。

--星展（香港）今年首季盈利按年跌15%至12亿港元，因非利息收入去年同期基数较高，按季则升5%。

--瑞安房地产 宣布，向中信泰富出售两个位于武汉的商业项目以减债，暂定出售价合共为54.07亿港元，中信泰富未来有权购买两项目的地下停车位，涉资约1.84亿港元。（完）

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