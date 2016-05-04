《香港报摘》--信报5月4日

**头版头条**

--滙丰控股 首季经调整税前利润按年降18%远好于市场预期，惟季内石油及天然气等行业减值准备增加，令贷款减值及其他信贷风险准备按年大升1.04倍至11.61亿美元。

**其他**

--国际货币基金组织（IMF）亚洲及太平洋部主管李昌镛表示，中国去年一系列刺激措施见效，预料首季不俗的经济增长表现可以维持下去，但提醒利用强劲信贷及投资推动经济属好坏参半，中国要应付中期风险，宜小心投放信贷。

--售卖一手及二手名牌手袋的米兰站 大股东姚君达宣布卖盘前后公司股价大幅波动，已引来证监会向券商索取交易资料，或会进一步调查是否涉及“春江鸭”偷步扫货等可疑交易。

--从事服装标签及包装印刷产品的制造及销售的HSSP ，其IPO共获5家券商借出逾2亿港元孖展（保证金融资），以此计算公开发售超额认购32倍。（完）

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