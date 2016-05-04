《台湾报摘》--工商时报、经济日报5月4日

*工商时报：

--3月底本地银行烂头寸续增加到9.16兆，存放比降到73.49%，就放款总额来看，相较去年底已少了560亿台币，反映出企业、民间投资信心、不足，借贷不振。

--虽然面临三星电子及英特尔的抢单压力，但晶圆代工龙头台积电 突围而出，除拿下苹果iPhone、iPad的A9/A9X/A10等应用处理器代工订单，新一代Apple Watch 2搭载的S2应用处理器也由台积电拿下16奈米独家代工订单。

*经济日报：

--国泰金 昨举行举行法说会，由于当前股市状况不佳，寿险公司中资金最雄厚的国泰人寿，决定保留现金伺机而动，使首季现金部位大增近千亿台币。国寿发言人林昭廷表示，第二季后就会进场。市场期待，满手现金的国寿可望为台股注入新活水。

--终结连七黑，台资银行大陆分行获利恢复成长了。金管会公布台资银行最新营运概况，3月大陆分行税前盈余比去年同期成长5%，是近八个月来首度出现成长，主因人民币汇率趋稳后，汇损因素消除，营运回归正常本业。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。