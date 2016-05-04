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亚洲 | 2016年 5月 4日 星期三 08:33 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--5月4日

5月4日 - 路透香港5月4日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股
周二收市价的比较.(1美元=7.7611港元 )
    
    美股道琼工业指数 周二收低140.25点，或0.78%，报17,750.91点。因疲弱的中
国和欧洲数据重燃全球成长忧虑，而油价连跌第二日拖累能源股走低。 
      
 公司名称              ADR代码     收盘价    涨跌幅  成交量    ADR折合每股普通
                                                               股
                                   （美元   （%）              (港元)
                                   ）                          
 中海油                            118.990  -3.28    51837     9.235
 中国铝业                          8.190    -2.73    7795      2.543
 中国移动                          56.700   -1.31    146022    88.011
 中国人寿                          11.110   -2.97    440647    17.245
 中石油                            71.000   -2.34    39736     5.510
 中石化                            68.460   -2.87    35674     5.313
 汇丰控股              <HSBC.K＞   32.610   -1.90    1887170   50.618
 中电信                            48.110   -2.59    5851      3.734
 中国联通                          11.480   -1.37    144908    8.910
 兖州煤业                          5.560    -1.24    2119      4.315
 华能国际                          27.500   -2.65    33909     5.336
 南方航空                          30.350   -2.10    2398      4.711
 东方航空                          26.540   -1.48    2378      4.120
 中芯国际                          4.040    -2.18    43171     0.627
 
    （完）

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