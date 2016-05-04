《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--5月4日

5月4日 - 路透香港5月4日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股 周二收市价的比较.(1美元=7.7611港元 ) 美股道琼工业指数 周二收低140.25点，或0.78%，报17,750.91点。因疲弱的中 国和欧洲数据重燃全球成长忧虑，而油价连跌第二日拖累能源股走低。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通 股 （美元 （%） (港元) ） 中海油 118.990 -3.28 51837 9.235 中国铝业 8.190 -2.73 7795 2.543 中国移动 56.700 -1.31 146022 88.011 中国人寿 11.110 -2.97 440647 17.245 中石油 71.000 -2.34 39736 5.510 中石化 68.460 -2.87 35674 5.313 汇丰控股 <HSBC.K＞ 32.610 -1.90 1887170 50.618 中电信 48.110 -2.59 5851 3.734 中国联通 11.480 -1.37 144908 8.910 兖州煤业 5.560 -1.24 2119 4.315 华能国际 27.500 -2.65 33909 5.336 南方航空 30.350 -2.10 2398 4.711 东方航空 26.540 -1.48 2378 4.120 中芯国际 4.040 -2.18 43171 0.627 （完）