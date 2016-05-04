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亚洲 | 2016年 5月 4日 星期三 08:58 BJT

全球金市：金价徘徊在15个月高点下方，美联储官员讲话提振美元

亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周二表示，美国今年可能会再升息两次。

旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周二表示，只要看到经济、通胀和就业继续改善，他将支持在6月升息。

美元指数 周二收盘涨0.3%，为七个交易日以来首次收涨，周二盘中曾触及15个月低点。

金价本周稍早曾升至2015年1月以来的最高水准每盎司1,303.60美元，受美元兑日圆下跌提振。

近来的涨势促使投资者涌入黄金基金。全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一黄金持仓增至2013年12月以来最高。

熟悉交易情况的消息人士周二说，矿业公司嘉能可 考虑出售旗下哈萨克斯坦的Vasilkovskoye金矿。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 徐文焰/汪红英；审校 龚芳/张涛)

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