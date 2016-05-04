《香港重要政经日程》--5月4日-5月18日

金属期市：期铜下跌，因特朗普讲话和英国退欧引发市场担忧
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
================== 今日重要政经消息=================
5月4日（周三）
佐丹奴国际 公布首季业绩。
*10:00 新城发展控股 股东特别大会。
*11:00 西盟斯律师行金融科技行业及网络安全简布会。
*11:00 盈大地产 股东周年大会。
*12:30 麦格理大中华会议午餐会讨论互联网金融发展。
*14:00 麦格理中国股市与宏观经济展望记者会。
*14:00 中国平安 网上投资者交流会。
*18:00 渣打 伦敦举行股东周年大会。
================== 近期重要政经消息=================
5月5日（周四）
公布3月份零售销售数字。
公布4月份香港PMI。
宏利金融 公布首季度业绩。
*11:00 中电控股 股东周年大会。
*14:00 香港电讯 股东周年大会。
5月6日（周五）
09:30 中海物业 股东周年大会。
10:00 香港飞机工程 股东周年大会。
*10:00 中国食品 股东周年大会。
*11:00 友邦保险 股东周年大会。
11:30 中国海外发展 股东周年大会。
*15:30 中国神华 网上投资者交流会。
*15:30 恒生银行 股东周年大会。
5月9日（周一）
*09:00 中州证券 在中国举行股东周年大会。
14:30 嘉里建设 股东周年大会。
5月11日（周三）
10:00 越秀地产 股东周年大会。
10:30 九龙仓 股东周年大会。
11:00 华昱高速 股东周年大会。
港交所 公布首季度业绩。
5月12日（周四）
*10:00 港灯 股东周年大会。
*10:00 中国联通 股东周年大会。
*10:00 太古 股东周年大会。
10:00 昆仑能源 股东周年大会。
10:00 高伟电子 股东周年大会。
10:00 远洋地产 股东周年大会。
11:00 中国联通 股东周年大会。
12:15 电能实业 股东周年大会。
14:45 长江基建 举行股东周年大会。
5月13日（周五）
公布第一季本地生产总值(GDP)数据。
10:00 西部水泥 股东周年大会。
10:00 e-Kong Group 股东周年大会。
11:00 万科置业（海外） 股东周年大会。
12:00 长江和记 股东周年大会。
14:00 花样年 股东周年大会。
14:30 台泥国际 股东周年大会。
14:30 雅居乐 股东周年大会。
5月16日（周一）
10:00 碧桂园 股东周年大会。
15:45 会德丰 股东周年大会。
5月17日（周二）
公布2-4月失业率。
11:00 映美控股 股东周年大会。
11:00 腾邦控股 股东周年大会。
16:00 利亚零售 股东周年大会。
5月18日（周三）
腾讯控股 公布首季度业绩。
11:00 众安房产 股东周年大会。
11:30 港铁公司 股东周年大会。
14:00 SOHO中国 股东周年大会。
14:30 中远太平洋 股东周年大会。
14:30 TCL通讯 股东周年大会。
15:30 TCL多媒体 股东周年大会。
注：（1）代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
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