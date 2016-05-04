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亚洲 | 2016年 5月 4日 星期三 08:48 BJT

《香港重要政经日程》--5月4日-5月18日

================== 今日重要政经消息=================

5月4日（周三）

佐丹奴国际 公布首季业绩。

*10:00 新城发展控股 股东特别大会。

*11:00 西盟斯律师行金融科技行业及网络安全简布会。

*11:00 盈大地产 股东周年大会。

*12:30 麦格理大中华会议午餐会讨论互联网金融发展。

*14:00 麦格理中国股市与宏观经济展望记者会。

*14:00 中国平安 网上投资者交流会。

*18:00 渣打 伦敦举行股东周年大会。

================== 近期重要政经消息=================

5月5日（周四）

公布3月份零售销售数字。

公布4月份香港PMI。

宏利金融 公布首季度业绩。

*11:00 中电控股 股东周年大会。

*14:00 香港电讯 股东周年大会。

5月6日（周五）

09:30 中海物业 股东周年大会。

10:00 香港飞机工程 股东周年大会。

*10:00 中国食品 股东周年大会。

*11:00 友邦保险 股东周年大会。

11:30 中国海外发展 股东周年大会。

*15:30 中国神华 网上投资者交流会。

*15:30 恒生银行 股东周年大会。

5月9日（周一）

*09:00 中州证券 在中国举行股东周年大会。

14:30 嘉里建设 股东周年大会。

5月11日（周三）

10:00 越秀地产 股东周年大会。

10:30 九龙仓 股东周年大会。

11:00 华昱高速 股东周年大会。

港交所 公布首季度业绩。

5月12日（周四）

*10:00 港灯 股东周年大会。

*10:00 中国联通 股东周年大会。

*10:00 太古 股东周年大会。

10:00 昆仑能源 股东周年大会。

10:00 高伟电子 股东周年大会。

10:00 远洋地产 股东周年大会。

11:00 中国联通 股东周年大会。

12:15 电能实业 股东周年大会。

14:45 长江基建 举行股东周年大会。

5月13日（周五）

公布第一季本地生产总值(GDP)数据。

10:00 西部水泥 股东周年大会。

10:00 e-Kong Group 股东周年大会。

11:00 万科置业（海外） 股东周年大会。

12:00 长江和记 股东周年大会。

14:00 花样年 股东周年大会。

14:30 台泥国际 股东周年大会。

14:30 雅居乐 股东周年大会。

5月16日（周一）

10:00 碧桂园 股东周年大会。

15:45 会德丰 股东周年大会。

5月17日（周二）

公布2-4月失业率。

11:00 映美控股 股东周年大会。

11:00 腾邦控股 股东周年大会。

16:00 利亚零售 股东周年大会。

5月18日（周三）

腾讯控股 公布首季度业绩。

11:00 众安房产 股东周年大会。

11:30 港铁公司 股东周年大会。

14:00 SOHO中国 股东周年大会。

14:30 中远太平洋 股东周年大会。

14:30 TCL通讯 股东周年大会。

15:30 TCL多媒体 股东周年大会。

注：（1）代表新增。

（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）

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