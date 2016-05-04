金属期市：铜价下跌，因疲弱的全球制造业数据打击需求希望

美国底特律汽车生产商周二公布的月度数据显示，美国消费者对卡车和运动型车(运动休旅车，SUV)的需求十分强劲，但其股价下跌，因分析师关注于这个世界第二大汽车市场缺乏增长空间的迹象。

周二公布的调查显示，上月全球制造业增长几乎停滞，价格的上涨遏止了新订单增加。

周二出炉的调查显示，中国4月份制造业连续第14个月萎缩，因需求不佳，迫使一些公司以更快速度裁员，加剧了对中国经济是否在反弹的疑虑。(完)

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