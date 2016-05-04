金属期市：铜价下跌，因疲弱的全球制造业数据打击需求希望

金属期市：期铜下跌，因特朗普讲话和英国退欧引发市场担忧
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
美国底特律汽车生产商周二公布的月度数据显示，美国消费者对卡车和运动型车(运动休旅车，SUV)的需求十分强劲，但其股价下跌，因分析师关注于这个世界第二大汽车市场缺乏增长空间的迹象。
周二公布的调查显示，上月全球制造业增长几乎停滞，价格的上涨遏止了新订单增加。
周二出炉的调查显示，中国4月份制造业连续第14个月萎缩，因需求不佳，迫使一些公司以更快速度裁员，加剧了对中国经济是否在反弹的疑虑。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜/孙国玉；审校 王兴亚/龚芳)
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
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