《中国报摘》--其他报纸重要消息5月4日

金属期市：期铜下跌，因特朗普讲话和英国退欧引发市场担忧
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
**上海证券报**
--业内人士透露，近日监管层对票据业务提出一系列新监管要求，要求银行开展存量票据业务自查并限时上报结果。其中，要求银行强化票据业务内控管理，加大“同业户”管理力度，坚持票据贴现贸易背景真实性要求，防范资金空转。
--大康牧业 公告，旗下公司大康澳洲(Dakang Australia)撤回要约收购澳大利亚S. Kidman公司80%股权申请。
**证券时报**
--渤钢集团旗下公司--天津钢铁集团贷款集合资金信托计划再次延期兑付，涉及资金2.5亿元人民币。
--安邦保险集团旗下安邦人寿、安邦产险、和谐健康和安邦养老四家公司年报显示，去年分别实现净利润196.62亿元、91.53亿元、7.74亿元和7.01亿元。其中，安邦人寿净利润增幅达131.18%，总资产9216.19亿元，增长6.68倍。
--濒临退市的*ST舜船 公告，拟收购江苏国信集团旗下210亿元信托和火电资产，被认为是*ST舜船最后的保壳举措。
**人民日报**
--中国银联数据显示，4月30日至5月2日三天，银联网络交易总金额达到3,706亿元，交易总笔数2.7亿笔，相比去年“五一”假日分别增长40.6%和18.4%，增幅显着高于去年同期。银联卡境外交易金额同比增长12%。
**金融时报**
--农业发展银行与交通运输部签署框架协议，“十三五”(2016-2020年)期间安排不少于5,000亿元贷款支持农村交通建设项目。
--中国信保最新报告称，一季度中国短期出口贸易信用风险有所上升。
**东方早报**
--华谊兄弟 公告，公司董事长王中军自4月25日至4月29日，增持883.5万股公司股票。增持后，王中军持有公司3.06亿股。粗略计算，本次增持斥资约2.4亿元，持股成本27.16元/股。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
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