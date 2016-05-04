《中国报摘》--其他报纸重要消息5月4日

--大康牧业 公告，旗下公司大康澳洲(Dakang Australia)撤回要约收购澳大利亚S. Kidman公司80%股权申请。

--安邦保险集团旗下安邦人寿、安邦产险、和谐健康和安邦养老四家公司年报显示，去年分别实现净利润196.62亿元、91.53亿元、7.74亿元和7.01亿元。其中，安邦人寿净利润增幅达131.18%，总资产9216.19亿元，增长6.68倍。

--濒临退市的*ST舜船 公告，拟收购江苏国信集团旗下210亿元信托和火电资产，被认为是*ST舜船最后的保壳举措。