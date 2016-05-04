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亚洲 | 2016年 5月 4日 星期三 08:52 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息5月4日

**上海证券报**

--业内人士透露，近日监管层对票据业务提出一系列新监管要求，要求银行开展存量票据业务自查并限时上报结果。其中，要求银行强化票据业务内控管理，加大“同业户”管理力度，坚持票据贴现贸易背景真实性要求，防范资金空转。

--大康牧业 公告，旗下公司大康澳洲(Dakang Australia)撤回要约收购澳大利亚S. Kidman公司80%股权申请。

**证券时报**

--渤钢集团旗下公司--天津钢铁集团贷款集合资金信托计划再次延期兑付，涉及资金2.5亿元人民币。

--安邦保险集团旗下安邦人寿、安邦产险、和谐健康和安邦养老四家公司年报显示，去年分别实现净利润196.62亿元、91.53亿元、7.74亿元和7.01亿元。其中，安邦人寿净利润增幅达131.18%，总资产9216.19亿元，增长6.68倍。

--濒临退市的*ST舜船 公告，拟收购江苏国信集团旗下210亿元信托和火电资产，被认为是*ST舜船最后的保壳举措。

**人民日报**

--中国银联数据显示，4月30日至5月2日三天，银联网络交易总金额达到3,706亿元，交易总笔数2.7亿笔，相比去年“五一”假日分别增长40.6%和18.4%，增幅显着高于去年同期。银联卡境外交易金额同比增长12%。

**金融时报**

--农业发展银行与交通运输部签署框架协议，“十三五”(2016-2020年)期间安排不少于5,000亿元贷款支持农村交通建设项目。

--中国信保最新报告称，一季度中国短期出口贸易信用风险有所上升。

**东方早报**

--华谊兄弟 公告，公司董事长王中军自4月25日至4月29日，增持883.5万股公司股票。增持后，王中军持有公司3.06亿股。粗略计算，本次增持斥资约2.4亿元，持股成本27.16元/股。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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