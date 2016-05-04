建信期货：中国期指多空争夺激烈，市场短期或迎来修复行情

三大合约总持仓量和成交量均增加，IH四份合约合计加仓636手至19269手，成交量增加2049手至6780手。IF四份合约合计加仓1639手至47805手，成交量增加5191手至19925手。IC四份合约合计加仓1105手至35493手，成交量增加3641手至18623手。周二期指在大盘强势反攻的带动下，三大合约全线上涨，各合约交易活跃，持仓量和成交量均显着增加，反映市场人气重新聚拢。(完)