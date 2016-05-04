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亚洲 | 2016年 5月 4日 星期三 08:52 BJT

建信期货：中国期指多空争夺激烈，市场短期或迎来修复行情

以下内容节选自5月4日的《期货日报》：

昨日市场高开高走，结束连续两周的低迷走势，沪指一举突破前期振荡区间，成功站上10天线以上。上证50指数、沪深300指数以及中证500指数分别上涨1.07%、1.80%、3.04%，对应的主力合约贴水幅度分别为3.27点、13.54点、82.45点，贴水幅度均小幅收窄。

　　三大合约总持仓量和成交量均增加，IH四份合约合计加仓636手至19269手，成交量增加2049手至6780手。IF四份合约合计加仓1639手至47805手，成交量增加5191手至19925手。IC四份合约合计加仓1105手至35493手，成交量增加3641手至18623手。周二期指在大盘强势反攻的带动下，三大合约全线上涨，各合约交易活跃，持仓量和成交量均显着增加，反映市场人气重新聚拢。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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