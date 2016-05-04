永安期货：多头动能持续走弱，大连铁矿石期价短期转入振荡下行走势

以下内容节选自5月4日的《期货日报》：

自4月中旬开始，铁矿石期货再次展开一轮反弹行情。不过，在此过程中，品种存量资金持续流出，拉升动力不断减弱，单边上涨行情已近强弩之末。上周，铁矿石主力1609合约在前半周快速跳水，一度跌至3月中下旬的水平，然而此后再度快速拉升，下行趋势仍未能形成。笔者认为，铁矿石期货面临着现货供应宽松与后期需求有限等利空因素，但在钢价尚处高位的情况下，亦难很快走出单边下跌行情，预计短期内将转入振荡下行走势。

从盘面来看，随着交易所限制政策的相继出台，以黑色系为代表的整个商品期货成交明显萎缩，资金流出明显，市场做多动力显着降低。不过，既然铁矿石本轮反弹为钢价上涨所带动，那么在钢材需求持续向好的预期被逆转之前，铁矿石尚难迎来顺畅下跌，预计短期会转入振荡下行走势，未来将迎来长时间的做空机会。(完)

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