国都期货：供应压力日渐沉重，大连豆油期货趋向于振荡下行

以下内容节选自5月4日的《期货日报》：

4月以来，豆油一直领涨其他油脂品种。一方面是由于4月处于季节性进口低谷期，大豆到港量小，豆油库存持续保持低位；另一方面，国际原油价格反弹对油脂具体带动作用。但自4月末开始，豆油出现了回调趋势，我们认为，这种趋势将持续至5月下旬。

总体来看，一方面，大量大豆到港导致供应激增。另一方面，替代油品棕榈油进入增产周期，库存有望回升，对整个油脂价格形成压力。而临储菜油的抛售则导致豆油的需求受到挤压。综上所述，近期基本面整体偏空，豆油价格趋向于振荡下行。(完)

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