国都期货：供应压力日渐沉重，大连豆油期货趋向于振荡下行

金属期市：期铜下跌，因特朗普讲话和英国退欧引发市场担忧
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
以下内容节选自5月4日的《期货日报》：
4月以来，豆油一直领涨其他油脂品种。一方面是由于4月处于季节性进口低谷期，大豆到港量小，豆油库存持续保持低位；另一方面，国际原油价格反弹对油脂具体带动作用。但自4月末开始，豆油出现了回调趋势，我们认为，这种趋势将持续至5月下旬。
总体来看，一方面，大量大豆到港导致供应激增。另一方面，替代油品棕榈油进入增产周期，库存有望回升，对整个油脂价格形成压力。而临储菜油的抛售则导致豆油的需求受到挤压。综上所述，近期基本面整体偏空，豆油价格趋向于振荡下行。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
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