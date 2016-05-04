中信建投：利好助推，沪锌看高一线

一季度以来，在上游锌冶炼企业减产以及下游需求持续改善的支撑下，伦锌和沪锌创出年内新高1958美元/吨和15500元/吨。鉴于美国继续推迟加息、国内宏观环境进一步改善，叠加供给侧改革和需求改善形成的共振，我们认为，锌价仍有进一步上行的空间。