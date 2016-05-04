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亚洲 | 2016年 5月 4日 星期三 08:56 BJT

中信建投：利好助推，沪锌看高一线

以下内容节选自5月4日的《期货日报》：

一季度以来，在上游锌冶炼企业减产以及下游需求持续改善的支撑下，伦锌和沪锌创出年内新高1958美元/吨和15500元/吨。鉴于美国继续推迟加息、国内宏观环境进一步改善，叠加供给侧改革和需求改善形成的共振，我们认为，锌价仍有进一步上行的空间。

预计锌价将继续坚挺，后市仍存在一定的上行空间。操作上，建议在锌回调过程中，逐步布局多单，上方参考目标16000元/吨附近。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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