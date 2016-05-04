创元期货：郑棉有待修整，后市直接突破概率不大

金属期市：期铜下跌，因特朗普讲话和英国退欧引发市场担忧
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
以下内容节选自5月4日的《期货日报》：
自4月11日启动井喷行情，棉花价格涨幅超过30%。不过，上周开始有见高回落迹象，成交量亦有所萎缩。
另外，棉花价格上方面临双重技术阻力：一是连结A点和B点所构成的周下跌趋势线；二是2015年上半年长时间横盘形成的成交密集区。
后市直接突破的概率不大，预计将进入相当一段时间的修整。操作上，若价格调整至4月18日的跳高缺口下沿附近，多头可再度低吸。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
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