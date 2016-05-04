创元期货：郑棉有待修整，后市直接突破概率不大

以下内容节选自5月4日的《期货日报》：

自4月11日启动井喷行情，棉花价格涨幅超过30%。不过，上周开始有见高回落迹象，成交量亦有所萎缩。

另外，棉花价格上方面临双重技术阻力：一是连结A点和B点所构成的周下跌趋势线；二是2015年上半年长时间横盘形成的成交密集区。

后市直接突破的概率不大，预计将进入相当一段时间的修整。操作上，若价格调整至4月18日的跳高缺口下沿附近，多头可再度低吸。(完)

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