《全球重要经济事件一览表》--5月4日-5月11日

纽约期市：罗布斯塔咖啡升至四年半高位，纽约可可因英镑反弹转升
路透纽约/伦敦1月17日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周二升至四年半高位，受助于巴西作物受干旱天气影响产量将减少的预期，但纽约可可随着英镑大涨而转升。
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5月4日(三)
美国罗契斯特--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利主持召开市政会议(2230)。
法兰克福--欧洲央行管理委员会会议。没有公布利率决定的计划。
斯德哥尔摩--瑞典央行公布4月政策会议记录(0730)。
法兰克福--德国央行总裁魏德曼在亚洲开发银行年会上发言(1015)。
哥本哈根--IMF就丹麦经济前景发表讲话，可能下调2016年增长预估。
5月5日(四)
美国斯坦福--达拉斯联储总裁柯普朗和亚特兰大联储总裁洛克哈特参加“国际货币政策及实务改革”讨论会(2315)。
圣塔芭芭拉--圣路易斯联储总裁布拉德就美国经济及货币政策发表演说(1550)。
法兰克福--欧洲央行公布月报(0800)。
渥太华--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在主题为“重新定义央行的金融稳定性职责”的会议上讲话(1315)。
伦敦--新加坡金融管理局局长孟文能讨论中国经济当前朝着新增长模式的转型及其对亚洲的影响。
墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策声明。
5月6日(五)
悉尼--澳洲央行公布货币政策季度声明(0130)。
渥太华--加拿大央行副总裁Lawrence Schembri出席一场讨论会(1500)。
5月9日(一)
伦敦--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯就当前经济形势和货币政策发表演说(0910)。
伦敦--英国央行副总裁贝利在London City Week发表简短的主旨演说(0805)。
东京--日本央行公布3月政策会议记录(2350)。
明尼亚波利斯--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利在明尼苏达经济俱乐部发表演说(1700)。
布鲁塞尔--欧元区财长就希腊问题举行特别会议。
5月10日(二)
伦敦--英国央行副总裁贝利在欧洲复兴开发银行的会议上出席一场讨论会(1400)。
惠灵顿--新西兰央行公布金融稳定报告(2100)。
伦敦--第三届拉美欧洲投资者论坛(LAEIF)。
5月11日(三)
伦敦--欧洲复兴开发银行年会和商业论坛(至5月12日)。
伦敦--英国财政大臣奥斯本在议会财政委员会讨论欧盟成员国身份问题。
罗马--意大利经济部长帕多安在一次经济会议上发表讲话(1030)。
蒙特利尔--加拿大央行高级副总裁威尔金斯出席一场讨论会(1245)。
斯德哥尔摩--瑞典央行总裁英韦斯发表题为“货币政策和货币”的演说(1600)。
奥斯陆--挪威政府发布修改后的2016年预算案。
伦敦--印度央行总裁拉詹在伦敦经济学院发表演说(0900)。
曼谷--泰国央行召开货币政策委员会会议(0730)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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