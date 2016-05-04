《全球重要经济事件一览表》--5月4日-5月11日

美国斯坦福--达拉斯联储总裁柯普朗和亚特兰大联储总裁洛克哈特参加“国际货币政策及实务改革”讨论会(2315)。

渥太华--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在主题为“重新定义央行的金融稳定性职责”的会议上讲话(1315)。