宝城期货：沪胶多头增持力度略胜一筹

金属期市：期铜下跌，因特朗普讲话和英国退欧引发市场担忧
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
以下内容节选自5月4日的《期货日报》：
受节后首日期指大幅走强提振，昨日沪胶期货主力1609合约低开高走，大幅增仓，多空双方交投情绪高涨，期价拉升收红。可以发现，避险资金回流显着，1609合约持仓量重新站上30万手的整数大关，达到308900手。
受节后首日期指大幅走强提振，昨日沪胶期货主力1609合约低开高走，大幅增仓，多空双方交投情绪高涨，期价拉升收红。可以发现，避险资金回流显着，1609合约持仓量重新站上30万手的整数大关，达到308900手。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
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