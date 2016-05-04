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亚洲 | 2016年 5月 4日 星期三 09:02 BJT

宝城期货：沪胶多头增持力度略胜一筹

以下内容节选自5月4日的《期货日报》：

受节后首日期指大幅走强提振，昨日沪胶期货主力1609合约低开高走，大幅增仓，多空双方交投情绪高涨，期价拉升收红。可以发现，避险资金回流显着，1609合约持仓量重新站上30万手的整数大关，达到308900手。

　　受节后首日期指大幅走强提振，昨日沪胶期货主力1609合约低开高走，大幅增仓，多空双方交投情绪高涨，期价拉升收红。可以发现，避险资金回流显着，1609合约持仓量重新站上30万手的整数大关，达到308900手。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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