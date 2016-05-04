韩国已公布经济指标--2016/5/4

金属期市：期铜下跌，因特朗普讲话和英国退欧引发市场担忧
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.4% @-r +0.7% @-r 7月25日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.0% +1.0% 5月31日 -- 工业生产(m/m) 3月 -2.2% @ +3.2% @-r 5月30日 -- 失业率 3月 3.8% @ 4.1% @ 5月10日 -- 贸易收支(亿美元) 4月 顺差88 p 顺差99 r 5月16日 -- 注：p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看韩国经济数据相关资料，可点选
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
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