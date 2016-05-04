《香港报摘》--其他报纸重要消息5月4日

**明报**

--就中行 及工行 降低拨备覆盖率至低于150%监管红线以保持利润正增长，中国银监会前主席刘明康表示，弹性调整拨备覆盖率以核销坏帐合理，但换取利润甚至分红、发奖金就不应该。

--万事达旗下MasterCard Advisors发布香港零售业研究报告指出，内地游客与本港消费者购买力收缩，令香港于今年3月录得有纪录以来最差零售销售表现。

**星岛日报**

--股市和楼市去年双双急挫，交投大减之下，令印花税收入大减16%，香港税务局上年度的整体税收只有2,913亿港元，较前一年减少4%，并预料本年度印花税再减少两成。

--停牌近一年的汉能薄膜发电 公布，去年2月与新华联控股签署的股权认购协议因未达成先决条件已即时失效，并终止认购协议。

**苹果日报**

--一向是汇丰控股 业绩增长引擎的香港区，首季除税前盈利罕有按年大跌24.6%至20.89亿美元；管理层预测本港贷款短期内增长不大。

--港楼价格下跌，促使上季负资产宗数飙升，加上过去几季资产质素明显转弱，中信里昂证券重申予本港银行“减持”评级，并看淡中银香港 及东亚银行 。

**东方日报**

--高盛发表报告唱淡港交所 ，认为市场过度期待深港通及A股获纳入MSCI指数等好消息，漠视港股成交额萎缩的情况，该行调低港交所目标价至142港元，投资评级为“沽售”。

--欧舒丹 公布，与法国税务部门之间的税务纠纷，对2016年财年一次过项目的财务影响为1,460万欧元。

**文汇报**

--恒生银行 宣布派发截至2016年12月31日止年度之第一次中期股息每股1.1港元，与去年同期相同。

--评级机构惠誉指出，如果大连万达集团发出正式推动万达商业 私有化要约，那么万达商业的评级及其2018和2024年到期的债券的评级可能因此受到影响。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘